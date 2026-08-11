ادعای تکراری ترامپ: در حال مذاکره با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه ریل آمریکا ویس مدعی شد: من در مرحله مذاکره با ایرانیها هستم و آنها مذاکره کنندگان بسیار مکار و زیرکی هستند!
ترامپ در ادامه ادعاهای خود گفت: ایرانیها با موضوعی موافقت میکنند اما بعد بیرون میآیند و به رسانهها میگویند که چنین کاری نکردهاند.
وی در تلاش برای شانه خالی کردن از تبعات جنگ افروزی علیه ایران مدعی شد: ما کنترل بخش بزرگی از پولها و داراییهای ایرانی ها را در اختیار داریم و این داراییها کاملا تحت کنترل ما هستند. ایران در وضعیت نابسامان اقتصادی قرار دارد و نمیتواند پول قرض بگیرد. ما سه راهبرد برای مقابله با ایران داریم. نخست اینکه ببینیم وضعیت این کشور تا چه اندازه بد میشود و دوم اینکه به شدت به آن ضربه بزنیم. راهبرد سوم فشار اقتصادی است و ما به هر حال در حال اعمال این فشار هستیم.
ترامپ در ادامه یاوه گویی های خود گفت: نرخ تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده و ارزش پول این کشور تقریبا از بین رفته است و ایران حقوق سربازان خود را پرداخت نمیکند.
وی ادامه داد: بزرگترین تغییری که طی ربع قرن شاهد آن بودهام مربوط به اسرائیل است زیرا اسرائیل قدرتمندترین لابی را در واشنگتن داشت. اگر اجازه دهیم طرف مقابل در انتخابات میاندورهای پیروز شود، کشور تحت حاکمیت جهادیها قرار خواهد گرفت.
مطرح شدن چنین ادعاهایی از سوی ترامپ معمولا برای کاهش فشارهای وارد آمده از سوی افکار عمومی با توجه به اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و افزایش جهانی قیمت ها مطرح می شود.
وی روز گذشته نیز مدعی شد که تنگه هرمز در حال حاضر باز است و شمار زیادی از کشتیها از این گذرگاه عبور میکنند.
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