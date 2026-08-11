عراقچی: ایران به دنیا ثابت کرد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امضای تفاهمنامه همکاری؛ همافزایی دیپلماسی و سلامت برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ برگزار شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست همکاری و هم افزایی دیپلماسی و سلامت اظهار داشت: صحبتم را با سلام به همه شهدای این مرز و بوم آغاز میکنم؛ بهویژه شهدای دو جنگ اخیر و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، شهید ما، و همه شهدا، از مدرسه میناب تا لامرد، تا ناو دنا، تا تکتک فرزندان این مرز و بوم که جان خود را فدای این خاک، استقلال و عزت ما کردند. بهویژه شهدای سلامت کشور.
وی ادامه داد: پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانهایی که در این حملات وحشیانه جان خود را در راه درمان و سلامت بیماران و مجروحان نثار کردند و یک لحظه اجازه ندادند که بیمارستانها، کلینیکها و مراکز پزشکی و بهداشتی تعطیل شوند، حتی زیر شدیدترین بمباران. این جنگ اخیر، جنگ ۱۲ روزه و این جنگ چهلروزه، مثل جنگ هشتساله، واقعا صحنههای بینظیری از فداکاری و رشادتی دارد که تکتک فرزندان این کشور نشان دادند.
وزیر امور خارجه افزود: نیروهای مسلح ما جانفشانی کردند و بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز و شکست دادند. این اصلا شعار نیست؛ یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف میکند.
عراقچی تاکید کرد: در جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکستناپذیر است.
وی گفت: هیچکس فکر نمیکرد که ایران بتواند اینگونه در مقابل آمریکا، با همراهی رژیم صهیونیستی و حمایت بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر که همه میدانیم، مقاومت کند و سر خم نکند و نهایتا دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد: در دیپلماسی هم ملت ایران نشان داد که از حقوق خود بهخوبی بلد است دفاع کند. این را هم از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که «شما هم جنگ را بردید، هم دیپلماسی را بردید.»
عراقچی تصریح کرد: بهنظر من نیز اخلاق، شرافت و عزت را بردیم و این نتیجه فداکاری و مقاومت همه مردم ماست، از جمله کادر پزشکی که صحنههایش را همه میدانند و دیدهاند، و امروز هم برخی از این صحنهها را شاهد بودید.
وی با بیان اینکه در وزارت امور خارجه یکی از مهمترین کارهای ما کمک به سیستم درمان کشور است، تصریح کرد: همه نمایندگی های ما در خارج از کشور ماموریت دارند در حوزه دیپلماسی سلامت نهایت کمک را انجام دهند.
وزیر خارجه کشورمان گفت: در شرایط جنگ یکی از کارهای سخت ما با همکاری وزارت بهداشت تامین نیازهای کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و انتقال آنها به کشور بود.
عراقچی افزود: فکر میکنم وزارت بهداشت عملکرد درخشانی داشت در اینکه در شرایط جنگی نیازهای کشور در حوزه درمان و پزشکی را تامین بکند تا کمبودی در این زمینه احساس نشود.
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