به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی، روز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری که در سالن اجتماعات مرکز درمان ناباروری ابن سینا برگزار شد، گفت: اعتماد و ارتباط خوب مردم با پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، تا حدود زیادی حاصل اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است.

وی افزود: همواره تلاش ما بر این بوده که نیازها و چالش‌های حوزه درمان ناباروری را بتوانیم پاسخ بدهیم.

صادقی گفت: پژوهشگاه ابن سینا با متمرکز شدن در چند حوزه، از جمله درمان ناباروری؛ سعی کرده است خدمات قابل قبولی به زوج‌های نابارور ارائه بدهد.

رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، افزود: در گذشته خیلی از مراکز درمانی، آزمایش های سایر مراکز را قبول نمی کردند که این موضوع در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، منتفی است و ما، آزمایش های بیرون از مرکز را می پذیریم.

صادقی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، نباید هزینه‌های اضافی به بیماران تحمیل کرد.

وی افزود: وقتی بیمار را مدام به جاهای مختلف ارجاع بدهیم، امکان دلسردی او از ادامه درمان وجود دارد.

صادقی با عنوان این مطلب که بخش خصوصی از قبول بیمه پایه امتناع می کند، گفت: ما در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، بیمه‌های پایه را قبول می کنیم تا مشکلات بیماران در مسیر درمان ناباروری کمتر شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۷۰ مرکز درمان ناباروری در کشور، گفت: بیمه‌ها با ۱۱ ماه تاخیر، مطالبات مراکز درمانی را می دهند و همین موضوع باعث شده است اکثر مراکز خصوصی، با بیمه های پایه همکاری نکنند.

صادقی با عنوان این مطلب که هزینه های درمان ناباروری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: این هزینه ها به حدود ۱۰۰ میلیون تومان در کشور رسیده است. البته در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، این عدد حدود ۵۰ میلیون تومان برای خدمات درمانی است.

فرهاد یغمایی مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا گفت: درمان ناباروری در کشور ما به بلوغ رسیده و مراکز زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پژوهشگاه به دنبال درمان ناباوری صرف نیست و تلاش کرده با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز جهان، به سمت تولد فرزند سالم حرکت کند.

یغمایی ادامه داد: ما در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، توجه به تولد فرزند سالم را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.

وی با اشاره به مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا به عنوان قطب درمان اندومتریوز در کشور، گفت: همه به مشکل جوانی جمعیت واقف هستیم و تلاش کرده‌ایم در این مسیر گام برداریم.

یغمایی ادامه داد: اینکه ویروس اچ پی وی، چقدر نگران کننده است، باید به آمارها نگاه کنیم؛ اما روند رو به افزایش است.

وی با اشاره به تولید کیت تشخیصی اچ پی وی در کشور، گفت: ما به زودی عضو شبکه جهانی اچ پی وی خواهیم شد.

یغمایی ادامه داد: ما در تکمیل روش‌های درمان ناباروری قدم بر می داریم، موضوعی که در سایر مراکز درمان ناباروری مغفول مانده است.

وی افزود: ما تلاش کرده‌ایم تمامی خدمات درمان ناباروری را به بیماران ارائه بدهیم و از سرگردانی آنها جلوگیری کنیم.

صفورا سلیمانی فخر، معاون آموزش پژوهشگاه ابن سینا، گفت: پژوهشگاه ابن سینا فقط در حوزه درمان ناباروری محدود نبوده و در سایر حوزه‌های علمی و پزشکی، فعالیت‌ می کند.

وی افزود: پژوهشگاه ابن سینا در عین حال از روش‌های نوین در مسیر درمان ناباروری استفاده کرده و تلاش کرده است.

سلیمانی گفت: تجربه انباشته پژوهشگاه در دو دهه گذشته، منجر به توسعه فناوری شده است.

وی افزود: ما تلاش کرده‌ایم صرفا مصرف کننده دانش دیگر نباشیم و خودمان نیز در این راه، تلاش کرده‌ایم.

سلیمانی ادامه داد: مزیت پژوهشگاه ابن سینا در به کارگیری پژوهش در مسیر درمان ناباروری است.

وی با اشاره به اقدامات پژوهشگاه در بیرون از مرزها، گفت: ما تلاش کرده‌ایم آموزش ها را به بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور ببریم. زیرا، هدف ما این نیست که فقط مصرف کننده آموزش باشیم.

رامین قهرمان زاده، معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا گفت: پژوهش در دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و موضوع امنیت غذایی و واکسن دام و طیور و آبزیان، از جمله موضوعاتی است که در پژوهشگاه ابن سینا مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: واکسن آبزیان، یکی از تولیدات پژوهشگاه ابن سینا است که تاکنون فقط از طریق واردات تأمین می‌شد.

قهرمان زاده گفت: سلول درمانی نیز یکی دیگر از زمینه‌های تحقیقات در پژوهشگاه ابن سینا است و مجوزهای مورد نیاز آنها نیز از وزارت بهداشت دریافت شده است.

وی افزود: بیش از ۶ هزار آزمایشگاه تشخیص پزشکی در کشور فعالیت می کنند که مواد اولیه کشت محیطی این آزمایشگاه ها را در پژوهشگاه ابن سینا به مرحله تولید رسانده ایم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا ادامه داد: مواد اولیه محیط‌های کشت مولکولی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، به عنوان مهم ترین محصول مصرفی در این آزمایشگاه‌ها، تا حدود زیادی وارداتی است.

قهرمان زاده گفت: کیت تشخیصی مولکولی اچ پی وی نیز یکی دیگر از محصولات پژوهشگاه ابن سینا است که برای تولید آن اقدام کرده‌ایم.