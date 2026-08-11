محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت حوادث استان در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در شبانه‌روز گذشته مجموعاً ۱۰ مورد عملیات امداد و نجات را پوشش دادند که از این تعداد، ۷ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و ۳ مورد نیز شامل خدمات حضوری به مراجعان بوده است.

وی با بیان اینکه در این رقابت با زمان، به ۴۵ حادثه‌دیده امدادرسانی شده است، افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۲۱ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، ۳ نفر جهت تکمیل فرایند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به پیچیدگی برخی عملیات‌های جاده‌ای اشاره کرد و گفت: با تلاش تیم‌های تخصصی نجات، ۵ مورد عملیات رهاسازی با استفاده از تجهیزات هیدرولیک برای آزادسازی مصدومان محبوس در خودروها انجام شد؛ اما متأسفانه به‌رغم سرعت عمل امدادگران، ۵ نفر از هموطنان به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باختند.

مومنی درباره پراکندگی پایگاه‌های عملیاتی در سطح استان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، پایگاه‌های کوهپایه، مورچه‌خورت شاهین‌شهر (۲ عملیات)، قرقچی میمه (۲ عملیات)، سه‌راهی جندق خور و بیابانک، پشته سمیرم، ابیازن نطنز (۲ عملیات) و قودجان خوانسار در عملیات‌های نجات حضور فعال داشته و به ارائه خدمات پرداختند.