اقلام جدید به فهرست واردات مرزنشینان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با درخواست اضافه شدن چند ردیف تعرفهای جدید به فهرست اقلام قابل ورود شرکتهای تعاونی مرزنشین موافقت و موضوع را برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به مدیرکل دفتر واردات گمرک، درخواست درج ردیف تعرفههای مربوط به چند قلم کالا در فهرست اقلام مجاز برای واردات توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان ارسال شده است.
این تصمیم در پی درخواست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی مطرح شده و بر اساس آن، ردیف تعرفه کالاهایی که در فهرست اقلام قابل ورود مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنان قرار دارند، برای استفاده در فرآیند واردات به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
در این نامه تأکید شده است که اقلام مورد درخواست در ردیفهای ۴۶، ۴۸ و ۱۰۱ فهرست اقلام قابل ورود مرزنشینان قرار دارند. این اقلام شامل انواع پارچه، حبوبات و سیستمهای محرکه آسانسور است.
در بخش جزئیات اقلام، سهنخ یا چهارنخ جناقیبافت، جناقی مورببافت، سیستم محرکه بدون جعبهدنده (Gearless) آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و همچنین سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز در فهرست درخواستشده قرار گرفتهاند.
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که تعرفههای مربوط به این کالاها پس از ابلاغ، در سامانههای مرتبط نیز درج خواهد شد تا امکان انجام فرآیند واردات از سوی تعاونیهای مرزنشین در چارچوب مقررات فراهم شود.
بر این اساس، اضافه شدن این اقلام به فهرست تعرفههای مجاز میتواند دامنه کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشین را افزایش داده و مسیر انجام واردات این گروه از کالاها را از طریق گمرکات اجرایی مرتبط تسهیل کند.
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