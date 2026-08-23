به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در جلسه کمیته بیماران خاص آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تسریع در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ناکارآمدی روشهای معمول واردات دارو، سازوکاری استانی برای واردات داروهای کمیاب با حداقل تشریفات و در عین حال با دقت حداکثری در تأیید اصالت دارو پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس این سازوکار، نخستین محموله داروهای کمیاب بیماران خاص ظرف ۱۰ روز آینده توسط دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی وارد استان میشود و پس از تأمین، از طریق داروخانههای مشخصشده در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.
تعیین اولویت دارویی بیماران خاص
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه فهرست داروهای مورد نیاز بر اساس اولویتهای احصاشده از سوی کمیتههای تخصصی تهیه شده است، گفت: با توجه به واردات این داروها با ارز آزاد، سازمانهای بیمهگر باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تعهدات خود در قبال بیماران را از محل بیمههای پایه و تکمیلی به نحو مطلوب انجام دهند.
محمدزاده تأکید کرد: شرایط خاص بیماران باید در فرآیند تأمین و پرداخت هزینه داروها مورد توجه قرار گیرد تا دسترسی آنان به داروهای مورد نیاز با مشکل مواجه نشود.
ضرورت تسویه مطالبات داروخانهها
وی در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانهها در زمینه تأمین نقدینگی اظهار کرد: رفع موانع مالی داروخانهها برای تداوم روند تأمین و توزیع دارو ضروری است و باید گزارش دقیقی از میزان بدهی سازمانهای بیمهگر و مطالبات داروخانهها ارائه شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تأمین پایدار دارو، باید سازوکارهای ویژهای برای تأمین منابع مالی و تسویه بدهیها پیشبینی شود.
در همین راستا مقرر شد با پیگیری دستگاههای مسئول، مطالبات داروخانهها در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت و نقدینگی مورد نیاز برای رفع کمبودهای دارویی استان تأمین شود.
پیگیری مشکلات بیماران خاص
در این نشست گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات پیشین کمیته بیماران خاص در زمینه تأمین و واردات داروهای کمیاب ارائه شد.
همچنین نمایندگان انجمنهای بیماران خاص با حضور در جلسه، مهمترین دغدغهها و مشکلات بیماران در زمینه تأمین دارو، درمان و دسترسی به خدمات مورد نیاز را مطرح کردند.
نمایندگان دستگاههای مسئول نیز با بررسی مسائل مطرحشده، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط برای رفع مشکلات بیماران و تسهیل دسترسی آنان به دارو و خدمات درمانی تأکید کردند.
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