به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی قزاقکورس با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار شد و نمایندگان تیم ملی ایران نیز در این رویداد بینالمللی به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات «شیوا جهانگیری» ورزشکار نهاوندی تیم ملی در وزن ۴۸ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود و ارائه عملکردی موفق عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
همچنین «لیلا سیاوشی» دیگر بانوی ورزشکار نهاوندی در وزن ۵۲ کیلوگرم تا دیدار نهایی پیش رفت و با کسب مدال نقره عنوان نایبقهرمانی جهان را از آن خود کرد.
بر این اساس ورزشکاران نهاوندی حاضر در رقابتهای جهانی قزاقکورس یک مدال طلا و یک مدال نقره برای ایران به ارمغان آوردند؛ موفقیتی که بیانگر ظرفیتهای قابل توجه ورزش بانوان این شهرستان در رشتههای رزمی و توانمندی ورزشکاران نهاوندی در عرصههای ملی و بینالمللی است.
نظر شما