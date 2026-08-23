کشف ۴۹ میلیارد ریالی انواع کالاهای قاچاق و دستگیری ۱۵ نفر

سردار عادل منیر در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح سراسری مبارزه با کالای قاچاق با اولویت نظارت و واپایش انبارها و محل های دپو کالارا به مدت ۷۲ ساعت اجرا کردند.

وی با اشاره به ۱۱۲ مورد بازدید در این طرح افزود: با اجرای این طرح ۳ هزار و ۴۰ نخ سیگار، ۹ تن چوب جنگلی، یک هزار و ۸۰۰ لیتر نفت سفید، ۴۰ لیتر نفت گاز، ۲۵ هزار و ۸۹۲ لیتر سایر فرآورده های نفتی و ۳ تن و ۱۴۲ کیلو انواع کالاهی اساسی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل به دستگیری ۱۵ نفر، پلمب ۳ واحد انبار و توقیف ۵ دستگاه خودرو در این طرح اشاره کرد و گفت: ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان ۴۹ میلیارد ریال بوده؛ که اقدامات قانونی با تشکیل ۱۵ فقره پرونده در حال انجام است.

سردار منیر تصریح کرد: از مردم عزیز می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام؛ تا در اسرع وقت با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.