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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

 دعوت داور چهارمحال و بختیاری برای قضاوت در لیگ برتر اسکواش

 دعوت داور چهارمحال و بختیاری برای قضاوت در لیگ برتر اسکواش

شهرکرد-سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از دعوت رسمی آرمان محمدی نافچی، رئیس کمیته داوران هیأت اسکواش استان برای قضاوت در هفته پایانی لیگ برتر اسکواش آقایان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ولی‌پور هفشجانی اظهار کرد: این رقابت‌ها از ۳۱ مرداد تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی باشگاه الماس کویر حدید یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: آرمان محمدی نافچی که فعالیت خود در اسکواش را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده، سابقه قضاوت در مسابقات مهم کشوری و بین‌المللی از جمله یزد جونیور، گرگان جونیور، ایران جونیور، شیراز جونیور و مسابقات قهرمانی کشور را در کارنامه دارد.

محمد رضا ولی‌پور هفشجانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، با اشاره به روند رو به رشد اسکواش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: آرش محمدی نافچی، رئیس هیات استان و هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، با بنیانگذاری این هیات و رشته در استان و همچنین با تلاش ها و پیگیرهای مستمر و حمایت از ورزشکاران، نقش مؤثری در توسعه و ارتقای جایگاه اسکواش چهارمحال و بختیاری در سطح استان و کشور داشته است. حضور ورزشکاران، مربیان و داوران استان در رویدادهای مهم ملی نیز بیانگر ظرفیت و پیشرفت این رشته در چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 6924576

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