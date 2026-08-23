 دعوت داور چهارمحال و بختیاری برای قضاوت در لیگ برتر اسکواش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ولیپور هفشجانی اظهار کرد: این رقابتها از ۳۱ مرداد تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی باشگاه الماس کویر حدید یزد برگزار میشود.
وی افزود: آرمان محمدی نافچی که فعالیت خود در اسکواش را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده، سابقه قضاوت در مسابقات مهم کشوری و بینالمللی از جمله یزد جونیور، گرگان جونیور، ایران جونیور، شیراز جونیور و مسابقات قهرمانی کشور را در کارنامه دارد.
محمد رضا ولیپور هفشجانی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان، با اشاره به روند رو به رشد اسکواش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: آرش محمدی نافچی، رئیس هیات استان و هیأترئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، با بنیانگذاری این هیات و رشته در استان و همچنین با تلاش ها و پیگیرهای مستمر و حمایت از ورزشکاران، نقش مؤثری در توسعه و ارتقای جایگاه اسکواش چهارمحال و بختیاری در سطح استان و کشور داشته است. حضور ورزشکاران، مربیان و داوران استان در رویدادهای مهم ملی نیز بیانگر ظرفیت و پیشرفت این رشته در چهارمحال و بختیاری است.
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