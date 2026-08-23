به گزارش خبرنگار مهر، انشالله رحمتی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک که در جوار آرامگاه این فیلسوف برجسته در همدان برگزار شد با طرح این پرسش که چرا پس از قرن‌ها، ابن‌سینا همچنان خواندنی و الهام‌بخش است، اظهار کرد: ابن‌سینا صرفاً فرزند زمانه خود نبود بلکه در شکل‌دهی به جریان‌های فکری عصر خود و پس از آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد و به همین دلیل نمی‌توان اندیشه او را محدود به بازه تاریخی زندگی‌اش دانست.

وی با اشاره به جایگاه جهانی ابن‌سینا افزود: امروز گروه‌های فلسفه در سراسر جهان و همچنین جهان اسلام همچنان با جدیت بر روی اندیشه‌های ابن‌سینا پژوهش می‌کنند و این پویایی نشان می‌دهد که فلسفه اصیل نابهنگام است و زمان نمی‌شناسد.

رئیس بنیاد بوعلی‌سینا با آسیب‌شناسی مفهوم «نوگرایی» در اندیشه معاصر تصریح کرد: یکی از چالش‌های فکری امروز ما این است که تصور می‌کنیم چون اندیشه‌ای متعلق به گذشته است لزوماً کهنگی یافته و کارآمد نیست، در حالی که ابن‌سینا معیار اصالت را در تازگی نمی‌بیند بلکه حقیقت را ملاک قرار می‌دهد.

رحمتی ادامه داد: در تاریخ اندیشه تفکرات بسیاری بوده‌اند که در زمان خود تازه تلقی می‌شدند اما به دلیل نادرستی در آزمون زمان شکست خوردند و از نگاه ابن‌سینا حقیقت با گذر زمان فرسوده نمی‌شود و اندیشه‌ای که بر مدار حقیقت باشد، همیشه زنده و پویا است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما این است که با نگاهی نو به میراث گران‌بهای ابن‌سینا بنگریم و اندیشه‌های او را متناسب با نیازها و پرسش‌های جهان امروز بازخوانی و تفسیر کنیم. این رویکرد راهکاری کلیدی برای بهره‌گیری از ذخایر علمی و فلسفی شیخ‌الرئیس به منظور فهم بهتر مسائل کنونی و ترسیم آینده است.