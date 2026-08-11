همکاری پنج کشور شرط نجات دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در همایش روز ملی دریای خزر با تأکید بر ضرورت پیوند میان اقدامات اجرایی، پژوهش‌های علمی و سیاست‌گذاری، گفت: نجات و حفاظت از دریای خزر نیازمند همدلی و همکاری مشترک میان پنج کشور حاشیه این دریاست و هیچ کشوری به تنهایی قادر به حفاظت از این پهنه ارزشمند طبیعی نیست.

لاهیجان‌زاده اظهار کرد: تلاش شده است برنامه روز ملی دریای خزر صرفاً به یک برنامه نمادین یا یادآوری مسئولیت‌های حقوقی و قانونی کشورها محدود نشود، بلکه مباحث پژوهشی و علمی نیز در کنار موضوعات اجرایی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، علمی و پژوهشی و سیاست‌گذاران در این برنامه افزود: تلاش کرده‌ایم ترکیبی از این گروه‌ها را در کنار یکدیگر داشته باشیم تا موضوعات مرتبط با دریای خزر از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر درباره آینده این پهنه آبی فراهم شود.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از حضور استانداران استان‌های گیلان و گلستان در این همایش قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان استان‌های شمالی کشور که بخش قابل توجهی از نوار ساحلی دریای خزر را در اختیار دارند، می‌تواند در تقویت هماهنگی‌ها و پیگیری برنامه‌های مرتبط با حفاظت از این دریا مؤثر باشد.

تقدیر از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه دریای خزر

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در حفاظت از محیط زیست دریای خزر اظهار کرد: در این همایش از شش سازمان مردم‌نهاد که در تابستان امسال در حاشیه دریای خزر فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده و در کنار دولت به اقدامات محیط زیستی کمک کرده‌اند، تقدیر خواهد شد.

رونمایی از دو کتاب تخصصی درباره دریای خزر

لاهیجان‌زاده همچنین از رونمایی دو عنوان کتاب تخصصی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: کتاب‌های ارزیابی زیست‌محیطی و روش‌های نمونه‌برداری از جمله آثار ارزشمندی هستند که در این برنامه رونمایی خواهند شد و می‌توانند در توسعه دانش و استانداردهای علمی مرتبط با پایش و حفاظت از دریای خزر مورد استفاده قرار گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: با یک همدلی مشترک میان پنج کشور حاشیه دریای خزر، امکان نجات و حفاظت از این دریا وجود دارد و هیچ کشوری به تنهایی نخواهد توانست این پهنه ارزشمند را حفظ کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: دریای خزر علاوه بر ارزش‌های طبیعی و زیست‌محیطی، میراث مشترک و پهنه‌ای است که فرهنگ کشورهای حاشیه خود را به یکدیگر پیوند می‌دهد و باید با همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک، تلاش بیشتری برای حفظ این میراث طبیعی انجام شود.