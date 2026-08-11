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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

تراز آب دریای خزر سالانه ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد

تراز آب دریای خزر سالانه ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر دریای خزر گفت: تراز آب خزر سالانه با کاهش ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متری مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر تأثیر محسوسی بر وضعیت دریای خزر گذاشته است، اظهار کرد: طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود یک و نیم درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده است.

وی با اشاره به منابع تأمین آب دریای خزر افزود: حدود ۲۵ درصد آب خزر از بارش‌ها و ۷۵ درصد از طریق رودخانه‌ها تأمین می‌شود و در این میان، رودخانه ولگا مهم‌ترین ورودی آب به خزر به شمار می‌رود و به تنهایی حدود ۸۰ درصد آب ورودی این دریا را تأمین می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در کنار ورودی‌های آب، تبخیر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر تراز آبی خزر است و افزایش دما و تبخیر سبب شده بیلان آبی دریای خزر منفی شود.

کنعانی تصریح کرد: بر اساس روندهای موجود، تراز آب دریای خزر سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر کاهش پیدا می‌کند و در شرایط فعلی، خزر در پایین‌ترین تراز آبی خود طی حدود ۲۰۰ سال اخیر قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش تراز آب خزر گفت: ادامه این روند تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه می‌تواند بر معیشت جوامع ساحلی، تأسیسات و زیرساخت‌های ساحلی و همچنین زیست‌بوم‌های وابسته به خزر از جمله تالاب‌های ساحلی اثرگذار باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: تغییرات تراز آب دریای خزر باید به عنوان یک مسئله چندوجهی مورد توجه قرار گیرد، چراکه استمرار کاهش سطح آب می‌تواند آثار گسترده‌ای بر محیط زیست، اقتصاد و فعالیت‌های انسانی در مناطق ساحلی بر جای بگذارد.

کد مطلب 6913765

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