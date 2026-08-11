تحویل ۵۳ پروژه آموزشی با بیش از ۱۱۰ کلاس درس در زنجان تا مهرماه

جهانگیر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما آمادهسازی فضاهای آموزشی برای مهرماه است و در همین راستا حدود ۵۳ پروژه آموزشی در استان آماده تحویل شده یا در مراحل پایانی قرار دارد.
وی افزود: این پروژهها در مجموع شامل بیش از ۱۱۰ کلاس درس و بیش از ۱۹ هزار مترمربع زیربنا است که تلاش میکنیم بخش عمده آنها تا شهریورماه تکمیل و برای استفاده دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آماده شود.
صفری با بیان اینکه افتتاح پروژههای آموزشی در مناسبتهایی مانند هفته دولت و آغاز سال تحصیلی انجام میشود، ادامه داد: تلاش مجموعه نوسازی مدارس این است که پروژههای دارای پیشرفت مناسب، در موعد مقرر تکمیل شوند تا دانشآموزان از ابتدای مهرماه بتوانند از فضاهای جدید آموزشی استفاده کنند.
اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی در زنجان
وی با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی» گفت: یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم، توجه جدی به آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی است و در استان زنجان نیز این موضوع با جدیت دنبال شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان تصریح کرد: در چارچوب این نهضت، نظام مسائل استان در حوزه فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و پروژههای مورد نیاز بر اساس اولویتهای مناطق مختلف شناسایی و برای اجرا برنامهریزی شد. صفری با اشاره به برخی پروژههای شاخص در دست اجرا، افزود: پروژههایی همچون استخر دانشآموزی، سالنهای ورزشی، هنرستانها و مدارس چندکلاسه در قالب این برنامه در حال اجرا یا تکمیل هستند.
وی ادامه داد: برخی از این پروژهها از جمله پروژه استخر دانشآموزی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و تلاش میکنیم با تکمیل مراحل نهایی، این طرحها در هفته دولت یا همزمان با آغاز سال تحصیلی به بهرهبرداری برسند.
صفری با اشاره به پروژههای هنرستانی استان گفت: توسعه هنرستانها یکی از نیازهای مهم آموزش و پرورش است، زیرا هنرستانها نقش مهمی در مهارتآموزی دانشآموزان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی دارند.
وی افزود: پروژههای جدید هنرستانی در استان در حال اجراست و تعدادی از این طرحها با حمایت دولت و در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی به مراحل پایانی رسیدهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان همچنین از اجرای پروژههای مدارس چندکلاسه خبر داد و گفت: پروژههای ۱۲ کلاسه و سایر مدارس مورد نیاز مناطق مختلف استان در حال اجراست و تلاش میکنیم این طرحها نیز در زمانبندی پیشبینیشده به آموزش و پرورش تحویل شوند.
اجرای طرح شهید عجمیان برای شادابسازی مدارس
صفری با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان اظهار کرد: این طرح با هدف شادابسازی و بهسازی فضاهای آموزشی اجرا میشود و در آن علاوه بر اقدامات عمرانی، مشارکت دانشآموزان، اولیا، گروههای جهادی و سایر گروههای مردمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در قالب این طرح، اقداماتی مانند رنگآمیزی مدارس، بهسازی محیط، تعمیر و ساماندهی تجهیزات و میز و نیمکت دانشآموزان و سایر فعالیتهای عمرانی و زیباسازی انجام میشود.
نظر شما