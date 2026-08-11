به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد، در دویستودومین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به پیگیریهای مستمر کمیسیون و همکاری مدیران شهرداری، اظهار کرد: اجرای طرح جمعآوری و پایش اطلاعات دقیق، یکپارچه و متمرکز تمامی خودروها، ماشینآلات و تجهیزات موتوری شهرداری یزد با هدف تکمیل بانک جامع اطلاعات اموال شهرداری، حفظ و صیانت از بیتالمال، ارتقای نظام نظارت، مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی و کاهش هزینههای جاری آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح، تمامی خودروهای سبک و سنگین شهرداری به تفکیک مناطق، سازمانها و ساختمان مرکزی شهرداری مورد بررسی قرار میگیرند و اطلاعات جامعی از جمله مشخصات فنی، شماره پلاک، مدل، سال ساخت، محل استقرار، واحد بهرهبردار، راننده و وضعیت بهرهبرداری آنها ثبت و در یک سامانه متمرکز تجمیع خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: تهیه دفترچه نگهداری و تعمیرات برای هر خودرو و انجام بازدیدهای دورهای و منظم، دستکم ماهی یکبار، امکان برنامهریزی دقیق برای سرویس، تعمیر و نگهداری ناوگان را فراهم کرده و از بروز خرابیهای ناگهانی و تحمیل هزینههای سنگین جلوگیری میکند.
نیکونژاد با بیان اینکه مدیریت صحیح ناوگان، یکی از الزامات حکمرانی مطلوب شهری است، تصریح کرد: کنترل و پایش مصرف سوخت، مدیریت هزینههای تعمیرات و قطعات یدکی، شناسایی خودروهای کمکار، پرهزینه یا بلااستفاده و تصمیمگیری مبتنی بر دادههای دقیق، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی داراییهای شهرداری، زمینه ارتقای شفافیت، پاسخگویی، انضباط مالی، مدیریت هوشمند زیرساختهای شهری و استفاده بهینه از منابع عمومی را فراهم میکند و میتواند به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در مسیر بهبود نظام مدیریت شهری و صیانت از سرمایههای متعلق به شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
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