مدیریت هوشمند مصرف در یزد؛ از مهار ماینرها تا مدیریت مصرف در خانه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه میرجلیلی: در روزهای پیش رو مجدد با ورود موج گرمای شدید به استان یزد و افزایش تقاضای لحظه‌ای برای سرمایش، فشار بر شبکه توزیع برق استان به اوج خود می‌رسد.

البته در این ایام برخی مصارف نامتعارف، غیر مجاز و بعد عیوب در وسایل منجر به افزایش مصرف و هدررفت انرژی می‌شود که لازم است دستگاه‌های متولی برای این بخش‌ها که مصرف ناعادلانه را رقم می‌زنند اقدامات جدی اتخاذ کنند.

رفع تلفات، تا حد زیادی پایداری شبکه را تضمین خواهد مرد، اما مدیریت این فشار تنها با اقدامات فنی میسر نیست. ضرورت مدیریت مصرف در سطح خانوار، اکنون بیش از هر زمان دیگری برای کاهش زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و حفظ پایداری سیستم ضروری است.

احصای بیش از ۲.۶ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی در برخی موارد گفت: تاکنون هفدهمین مانور ویژه به نام طرح مهتاب اجرا شده است.

محمدجواد جلیلی اظهار داشت: طی این مدت، ۴۴۳۸ دستگاه کنتور معیوب جایگزین و ۳۴۹۶ کنتور برای مشترکین جدید نصب شده است.

وی با اشاره به تقویت بخش کنترل و پایش، از انجام بیش از ۲۲۰۰ مورد تست چاه‌های کشاورزی و ۳۴۰۰ مورد تطبیق ضرایب CT خبر داد.

جلیلی همچنین بر نتایج اقدامات نظارتی تأکید کرد و افزود: کاهش ۲۹ هزار موردی در لیست مشترکین با عدم قرائت طولانی‌مدت، از دیگر موفقیت‌های این طرح است و در بخش بهسازی شبکه، تبدیل ۸۷ کیلومتر شبکه سیمی به کابل‌های خودنگهدار و احداث ۱۰ فیدر ۲۰ کیلوولت جدید انجام گرفت.

جلیلی ادامه داد: یکی از بخش‌های حساس این طرح، مقابله با مصرف غیرمجاز بود که منجر به کشف ۱۹ مرکز استخراج رمزارز و توقیف ۱۲۱ دستگاه ماینر شد. در نهایت، مجموع انرژی احصاشده از طریق تعویض کنتورها و مهار مصرف غیرمجاز، بالغ بر ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار کیلووات‌ساعت بوده است.

اعمال محدودیت هوشمند بر مشترکان پرمصرف

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پایداری شبکه و پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته، شناسایی و مدیریت بار مشترکین پرمصرف در اولویت قرار گرفته است.

مجتبی حجتی‌مقدم ادامه داد: برای گروه‌های پرمصرف شناسایی شده کنتورهای هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور نصب شده است که در صورت عبور از سقف مجاز تعیین‌شده، جریان برق آن‌ها به‌طور اتوماتیک قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: نظارت بر بخش ادارات نیز بسیار سخت‌گیرانه است و در صورت عدم تحقق این تکالیف، برق این اماکن بدون چشم‌پوشی قطع خواهد شد.

نقش خانوارها در کاهش ۱۲۰۰ مگاوات مصرف انرژی

مدیر کارشناس خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه راهکارهای عملی برای بهینه‌سازی مصرف، بر نقش حیاتی خانواده‌ها در مدیریت انرژی تأکید کرد.

نادیه غفاریان اظهار داشت: رعایت نکات ساده‌ای نظیر استفاده از سایبان برای کولرها و خاموش کردن روشنایی‌های اضافی، بسیار در کاهش مصرف موثر است.

وی افزود: اگر هر خانواده تنها با رعایت نکات کوچک، مصرف خود را مدیریت کند و روزانه با تنها کاهش ۱۰۰ کیلووات صرفه‌جویی در مصرف هر خانوار مجموعا کاهش مصرف به حدود ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید که این میزان، برابر با کل مصرف شرکت‌های سیمان است و تأثیر بسیار بسزایی در پایداری شبکه برق خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد: لذا خاموش کردن یک لامپ ۱۰۰ وات اضافی توسط هر خانوار، گامی موثر در جهت کاهش فشار بر شبکه محسوب می‌شود.

غفاریان ادامه داد: در روزهای گرم تابستان، نصب یک سایبان استاندارد برای کولر آبی، راهکاری ساده و مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و آب است و تا ۱۵ درصد کاهش مصرف برق تا ۱۵ درصد کاهش مصرف آب را رقم می‌زند لذا شهروندان با یک اقدام کوچک، هم هزینه‌ها را کاهش بدهند و هم در تأمین برق پایدار برای همه سهیم باشند.

در نهایت، پایداری شبکه برق استان یزد تنها در گرو تجهیزات مدرن نیست؛ بلکه هم‌افزایی میان اقدامات نظارتی و اجرایی شرکت توزیع برق با تغییر رفتار مسئولانه شهروندان، راهکاری برای تضمین روشنایی و پایداری انرژی در این استان استراتژیک، کویری و صنعتی است.

باید بدانیم که هر لامپ اضافی که خاموش شود یا هر مصرف غیرمجازی که مهار شود، در واقع گامی است برای کاهش فشار بر شبکه و در نتیجه، کاهش زمان خاموشی‌ها برای خودمان و همسایگانمان رقم می‌زند. با رعایت نکات ساده و توجه به بهینه‌سازی مصرف، می‌توانیم در کنار تلاش‌های اجرایی شرکت توزیع، تابستان با کیفیت‌تر و با برق پایدارتری را در استان یزد سپری کنیم.