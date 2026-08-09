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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی اطراف دانشگاه پیام‌نور یزد تا پایان سال

ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی اطراف دانشگاه پیام‌نور یزد تا پایان سال

یزد- مدیر منطقه چهار شهرداری یزد گفت: طبق توافق مشترک شهرداری یزد و دانشگاه پیام‌نور، عملیات عمرانی بهسازی بلوار ورودی دانشگاه و محدوده میدان پاکنژاد تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل کشفی گفت: در نشست مشترک با دانشگاه پیام نور مقرر شد، عملیات عمرانی ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی محدوده میدان شهید پاکنژاد، بلوار جدید مجاور حوزه علمیه حضرت زینب (س) و دانشگاه پیام‌نور مرکز یزد تا پایان سال جاری اجرا شود.

کشفی افزود: در صورت تأمین اعتبار، طراحی ادامه بلوار ورودی دانشگاه در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت و اتمام عملیات اجرایی آن نیز تا پایان سال پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی مدیریت شهری با توجه به شرایط کنونی کشور گفت: علیرغم محدودیت‌های ایجاد شده در روند اجرای طرح‌های عمرانی به دلیل شرایط ناشی از جنگ، فعالیت‌های عمرانی شهرداری همچون گذشته به صورت شبانه‌روزی در حال اجرا است.

کشفی با اعلام آمادگی شهرداری در زمینه همکاری همه جانبه با دانشگاه پیام نور، تصریح کرد: دانشجویان مدیران آینده و آینده‌سازان کشور هستند و افرادی که یزد را به‌عنوان مقصد علمی خود انتخاب می‌کنند، پس از بازگشت به شهرهای خود، سفیران فرهنگی و اجتماعی یزد خواهند بود.

کد مطلب 6912322

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