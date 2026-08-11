به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، قباد مبشری با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری این نهاد با شرکت گاز استان یزد اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی آنان از خدمات گازرسانی، لوله‌کشی داخلی منازل مددجویان تحت حمایت در قالب این تفاهم‌نامه اجرا شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۳۹۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد از این خدمت بهره‌مند شدند که مجموع هزینه اجرای لوله‌کشی این واحدها ۱۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

مبشری با بیان اینکه سرانه اجرای لوله‌کشی برای هر واحد ۳۰ میلیون تومان بوده است ادامه داد: این اقدام در کنار تامین زیرساخت مورد نیاز برای استفاده از گاز طبیعی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌های تحت حمایت برای آماده‌سازی منازل را کاهش داده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ضمن قدردانی از همکاری شرکت گاز استان در اجرای این طرح گفت: توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌دستگاهی برای رفع نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت، از رویکردهای کمیته امداد است و این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مددجویان و ارتقای رفاه خانوارهای نیازمند کمک کند.

مبشری در ادامه تصریح کرد: اجرای این طرح در سال جاری نیز در دستور کار این نهاد قرار داشته و مددجویان تحت حمایت از این طرح بهره مند خواهند شد.