اعزام ۱۱ تیم هاکی همدان به ۹ مسابقه و حضور در ۷ فینال کشوری

امیر چهاردولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هاکی استان اظهار کرد: فعالیت در هیئت‌های ورزشی استان به دلیل ضعف سیستم اداری، کمبود حمایت‌های استانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌ها و همچنین شرایط اقتصادی دشوار کار بسیار سختی است چراکه بازیکنان ملی در برخی استان‌ها از حمایت‌ها و امتیازهای بیشتری برخوردار هستند اما در همدان حتی برای حفظ تیم‌ها و اعزام ورزشکاران نیز با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم.

وی با تاکید بر عملکرد این هیئت گفت: در ۹ مسابقه، ۱۱ تیم را اعزام کردیم و این تیم‌ها در هفت مورد به فینال رسیدند. تیم بانوان به مقام قهرمانی و تیم آقایان نیز به مقام نایب‌قهرمانی لیگ برتر دست یافتند.

رئیس هیئت هاکی استان همدان با بیان اینکه هاکی تنها رشته‌ای است که در استان همدان در لیگ برتر آقایان و بانوان تیم دارد، ادامه داد: تیم هاکی همدان با هزینه شخصی فعالیت می‌کند و در شرایط سخت اقتصادی و کاری تیم بانوان را شخصا به مسابقات اعزام کردم تا هاکی همدان از رقابت‌ها حذف نشود.

وی با گلایه از بی‌توجهی مسئولان گفت: طی یک سال ۲۱ بازیکن همدانی به اردوهای تیم ملی اعزام شدند و بازیکنان و مربیان ما در تیم‌های ملی حضور داشتند، اما حتی یک تشکر ساده از سوی مسئولان دریافت نکردیم. یک پیام تبریک کوتاه نیز می‌توانست برای ورزشکاران انگیزه ایجاد کند.

چهاردولی بیان کرد: تیم ملی هاکی چمنی ایران برای نخستین بار در آسیا به مقام سوم رسید و تیم بانوان کشور نیز در رقابت‌های آسیایی چهارم شد. همچنین تیم ملی هاکی سالنی ایران در سال‌های گذشته به مقام سوم جهان دست یافت و چهار مربی همدانی نیز در کادر فنی تیم‌های ملی حضور دارند.

وی درباره استفاده از بازیکنان غیربومی گفت: حدود ۷۰ درصد تیم هاکی استان را بازیکنان بومی تشکیل می‌دادند و تنها چهار بازیکن غیربومی جذب کردیم و بخش اصلی تیم همچنان متکی بر بازیکنان همدانی است.

رئیس هیئت هاکی استان همدان با اشاره به وضعیت زمین چمن زمین هاکی شهرک بهشتی اظهار کرد: این مجموعه به عنوان نخستین آکادمی بین‌المللی هاکی ایران در همدان ثبت شده اما پس از تغییر مدیران زمین چمن هاکی به مزایده گذاشته و برای در اختیار گرفتن آن پرداخت ماهانه حدود ۶۰ میلیون تومان اجاره مطالبه شد.

چهاردولی افزود: این زمین برای استفاده تخصصی هاکی ساخته شده و نباید قربانی نگاه درآمدزایی یا اختلافات شخصی شود.

وی با اشاره به احتمال انصراف از لیگ برتر گفت: اگر حمایت مالی و زیرساختی فراهم نشود، ممکن است امسال تیمی به لیگ برتر اعزام نکنیم چراکه هر اعزام بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه دارد و مجموع هزینه‌های لباس، تجهیزات، رفت و آمد، اسکان و سایر موارد در طول فصل به صدها میلیون تومان می‌رسد.

رئیس هیئت هاکی استان همدان ادامه داد: ترجیح می‌دهم به جای تیم‌داری شخصی در لیگ برتر و رقابت نابرابر با تیم‌های صنعتی برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ کودک در مناطق پایین شهر استعدادیابی و آموزش برگزار کنم.

چهاردولی با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: ثبت نام از دختران و پسران ۱۰ تا ۱۵ ساله در شهر جورقان، علی‌آباد و زمین چمن شهرک بهشتی دنبال خواهد شد و روستاهای مهاجران و ویان و شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ نیز برای توسعه هاکی در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به آمار بیمه‌شدگان هاکی استان گفت: تعداد بیمه‌شدگان در مقاطع مختلف بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ نفر بوده و آمار دقیق در حال بررسی است اما هدف ما این است که هاکی از مرکز استان فراتر برود و در شهرستان‌ها و روستاها نیز توسعه پیدا کند.

رئیس هیئت هاکی استان همدان کمبود تجهیزات را یکی از مشکلات اصلی این رشته دانست و گفت: هر چوب هاکی حدود پنج میلیون تومان قیمت دارد و تهیه ۲۰ چوب به حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد.

چهاردولی خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده‌ها توان خرید تجهیزات را ندارند و مربیان نیز بخشی از امکانات را شخصا تهیه می‌کنند و اگر قرار است هاکی همدان در سطح ملی باقی بماند، باید برای آموزش و حفظ مربیان سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: همدان حدود ۱۲ یا ۱۳ مربی درجه سه، هشت یا ۹ مربی درجه ۲، پنج مربی درجه یک و ۲ مربی بین‌المللی هاکی دارد، اما بسیاری از مربیان به صورت داوطلبانه و بدون چشم داشت فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت هاکی استان همدان گفت: انتظار داریم هاکی همدان در ارزیابی عملکرد سال گذشته در میان دو یا سه هیئت برتر کشور قرار بگیرد چراکه با منابع محدود و هزینه‌های شخصی توانسته‌ایم در چندین رده به فینال برسیم.

چهاردولی در پایان از مدیرکل ورزش و جوانان، استاندار و مسئولان استانی خواست برای تامین هزینه‌های تیم و حضور هاکی همدان در لیگ برتر تصمیم گیری کنند و تصریح کرد: هاکی همدان با وجود همه بی‌مهری‌ها همچنان ظرفیت قهرمانی دارد، اما تداوم این مسیر به حمایت مالی، حفظ زیرساخت‌ها، توجه به مربیان و اعتماد به ورزشکاران بومی نیازمند است.