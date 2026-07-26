به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هاکی ۵ نفره دختران زیر ۱۸ سال کشورمان در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در مسقط عمان، موفق شد برای نخستین‌بار در تاریخ هاکی چمن بانوان ایران، عنوان چهارم قاره کهن را به نام خود ثبت کند.

دختران جوان ایران که با عملکردی درخشان در مرحله گروهی توانسته بودند به جمع چهار تیم پایانی راه یابند، در دیدار مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم ملی چین، نایب‌قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس، رفتند. در این مسابقه، ملی‌پوشان کشورمان علی‌رغم تلاش‌های فنی، بازی را با نتیجه ۹ بر صفر به حریف قدرتمند و صاحب‌نام خود واگذار کردند.

در ادامه این رقابت‌ها و در دیدار رده‌بندی، تیم ملی ایران برای کسب مدال برنز در برابر تیم قدرتمند قزاقستان صف‌آرایی کرد. در این دیدار نیز با وجود اراده بازیکنان برای کسب سکو، نتیجه ۹ بر صفر به سود نماینده قزاقستان به پایان رسید تا تیم ملی کشورمان در نهایت جایگاه چهارم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

کسب مقام چهارم آسیا، با توجه به سطح بالای تیم‌های شرکت‌کننده و درخشش در برابر قدرت‌های سنتی هاکی جهان و آسیا، نقطه عطفی در تاریخ هاکی بانوان ایران محسوب می‌شود.