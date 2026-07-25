نخستین مدال تاریخ هاکی «چمنی» ایران و صعود مقتدرانه به جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، در رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ ورزش‌های رشته‌ای کشور محسوب می‌شود، تیم ملی هاکی ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران، موفق شد با ثبت رکوردی بی‌سابقه، نخستین مدال تاریخ هاکی چمنی ایران در تاریخ ۵۴ ساله فدراسیون هاکی و در دوره ریاست بهرام قدیمی را به ارمغان آورد.

ملی‌پوشان ایران در دیدار حساس رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا در مسقط، با ارائه یک بازی تاکتیکی و مقتدرانه، تیم قدرتمند بنگلادش را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دادند. این پیروزی، علاوه بر کسب مدال تاریخی برنز ، برای نخستین بار در تاریخ منجر به کسب جواز حضور در مسابقات جام جهانی برای تیم ملی هاکی چمن ایران شد.

در این دیدار تاریخی، اشکان ذوالفقارخانیان با درخشش استثنایی و به ثمر رساندن سه گل ایران، نقش‌آفرینی بی‌نظیری داشت و در نهایت به عنوان «بهترین بازیکن زمین» انتخاب شد و علیرضا تقی تاش ۱ گل بثمر رساند.

این دستاورد امروز تیم ملی در حالی رقم خورد که در خرداد و تیر ماه تنها ۴ میلیارد به فدراسیون واریز شد و بدون حمایت قدیمی ریاست فدراسیون این اعزام میسر نمیشد. این نتیجه از دو جنبه بسیار حائز اهمیت است: نخست اینکه پس از ۵۴ سال فعالیت در این رشته، ایران برای نخستین‌بار موفق به کسب مدال در بخش هاکی چمنی شد؛ و دوم اینکه این تیم با ثبت رکوردی درخشان و بدون حتی یک شکست در طول مسابقات، نشان داد که با آمادگی کامل برای رقابت در سطح جهانی آماده است.