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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

انفجار کنترل‌شده در جنوب اصفهان انجام می‌شود

انفجار کنترل‌شده در جنوب اصفهان انجام می‌شود

اصفهان- روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان از اجرای انفجار کنترل‌شده در محدوده جنوبی اصفهان خبر داد و اعلام کرد این صداها جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده صفه، بهارستان و مناطق اطراف وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجارها به‌صورت کنترل‌شده و در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام می‌شود.

روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در این اطلاعیه تأکید کرده است که اجرای این عملیات از پیش برنامه‌ریزی شده و صدای ناشی از آن طبیعی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.

در این اطلاعیه از شهروندان ساکن در مناطق جنوبی اصفهان، صفه، بهارستان و محدوده‌های اطراف خواسته شده است با حفظ آرامش، به شایعات و گمانه‌زنی‌های غیررسمی توجه نکنند.

کد مطلب 6913916

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