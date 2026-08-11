به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که امروز سهشنبه ۲۰ مردادماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده صفه، بهارستان و مناطق اطراف وجود دارد.
بر اساس این اطلاعیه، این انفجارها بهصورت کنترلشده و در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام میشود.
روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در این اطلاعیه تأکید کرده است که اجرای این عملیات از پیش برنامهریزی شده و صدای ناشی از آن طبیعی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
در این اطلاعیه از شهروندان ساکن در مناطق جنوبی اصفهان، صفه، بهارستان و محدودههای اطراف خواسته شده است با حفظ آرامش، به شایعات و گمانهزنیهای غیررسمی توجه نکنند.
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