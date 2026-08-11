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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

انصراف ٤ کاندیدا از انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انصراف ٤ کاندیدا از انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پیش از آغاز رسمی مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ٤ کاندیدا اعلام انصراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای مجمع انتخاباتی امروز (سه شنبه ٢٠ مرداد) فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ١٧ نفر تایید صلاحیت شده بودند. از این تعداد و پیش از آغاز انتخابات، سعید آمده، آیت ارجمند، آفشید خوشنویس و عیسی پورنادری اعلام انصراف کردند.

بدین ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با ١٣ کاندیدا به این شرح آغاز شد:

احد اله‌وردی خان‌وزیری، امیر زندی، محمدرضا سلطانی‌نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمیدرضا میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان

کد مطلب 6913924

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