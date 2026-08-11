قویترین مرد ایران رئیس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز (سه شنبه ٢٠ مرداد) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور کامیار سلطانی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک شد.

برای این مجمع انتخاباتی ١٧ نفر تایید صلاحیت شده بودند که از میان آنها و پیش از آغاز انتخابات، سعید آمده، آیت ارجمند، آفشید خوشنویس و عیسی پورنادری اعلام انصراف کردند.

محمدرضا سلطانی‌نژاد، احد میرزایی و حسین شیروانی هم از حضور در مجمع امتناع کردند.

بدین ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با ١٠ کاندیدا به این شرح آغاز شد:

احد اله‌وردی خان‌وزیری، عباس عاقلی، امیر زندی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، سید حمیدرضا میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان

بعد از ارائه برنامه توسط هر یک از این کاندیداها، رای گیری میان آنها انجام شد. نتیجه رای گیری به این شرح است:

*احد اله‌وردی خان‌وزیری

*امیر زندی ٦ رای

*محرم عبدی‌پور

*پژمان فزونخواه

*مجتبی ملکی ١٩ رای

*سید حمیدرضا میرزاهد ٦ رای

*محمد نصیری ١٢ رای

*علی نیک‌رزم

*حسین بارمحمدیان ٦ رای

بدین ترتیب رای گیری برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دور دوم کشیده شد تا رای گیری میان مجتبی ملکی و محمد نصیری تعیین کننده شود. نتیجه رای گیری در این دور به این شرح است:

*مجتبی ملکی ٣٥ رای

*محمد نصیری ١٥ رای

بدین ترتیب از مجموع ٥٠ رای ماخوذه، مجتبی ملکی به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شد.

ملکی در سه دوره رقابت های مردان آهنین، نایب قهرمان شد و در دو دوره رقابت های کشوری قویترین مردان ایران، قهرمان شد.