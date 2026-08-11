اجتماع هیئات مذهبی استان زنجان در حرم مطهر رضوی از ۱۹ مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئات مذهبی استان زنجان از ۱۹ تا ۲۱ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در صحنهای قدس و پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر امام رضا(ع) گرد هم میآیند و تا پاسی از شب به عزاداری میپردازند.
این برنامه با حضور هیئات مذهبی و جمعی از عزاداران زنجانی در فضای معنوی حرم مطهر رضوی برگزار میشود و شامل برنامههای عزاداری، سینهزنی، مرثیهسرایی و مداحی خواهد بود.
همچنین در شب شهادت حضرت امام رضا(ع)، دستههای عزاداری هیئات مذهبی استان زنجان در حرم مطهر رضوی به حرکت درمیآیند و با حضور در صحنهای حرم، در سوگ شهادت امام هشتم(ع) به عزاداری و عرض ارادت خواهند پرداخت.
ایام آخر صفر که مصادف با شهادت امام رضا (ع) است، هر سال شاهد حضور گسترده زائران و هیئات مذهبی از سراسر ایران در حرم مطهر مشهد است؛ بهطوریکه مسئولان آستان قدس رضوی از میزبانی میلیونها زائر در این بازه خبر دادهاند .
استان زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی نیز به عنوان یکی از استانهای مذهبی کشور، سابقه برگزاری اجتماعات باشکوه هیئات مذهبی خود در حرم امام رضا (ع) را در سالهای گذشته داشته است.
این حضور سهروزه هیئات مذهبی زنجان در حرم مطهر رضوی، جلوهای از ارادت مردم این استان به ساحت مقدس امام رضا(ع) و فرصتی برای عرض ادب و عزاداری در ایام پایانی ماه صفر است.
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