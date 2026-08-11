حبیبی: ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در کرمانشاه پرداخت شد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نتایج دیدارهای خود با مقامات کشوری در پایتخت، اظهار کرد: دو دیدار مهم برای پیگیری مسائل و مطالبات استان کرمانشاه با مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور و وزیر کشور انجام شد و موضوعات مختلف اقتصادی، عمرانی، اشتغال، مسکن، انرژی و زیرساختی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره دیدار با مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور گفت: این صندوق بر اساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه متعهد شده است ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیانی که در حوزه تولید و ایجاد اشتغال فعالیت می‌کنند پرداخت کند.

استاندار کرمانشاه افزود: تاکنون حدود ۴۰ درصد این تعهد محقق شده و معادل ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که در این نشست بر تسریع در پرداخت مابقی تعهدات صندوق تأکید شد.

حبیبی ادامه داد: حمایت از متقاضیان راه‌اندازی واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا از دیگر محورهای این دیدار بود و مقرر شد فرآیند پرداخت تسهیلات نیز تسهیل و روان‌تر شود.

وی با اشاره به گلایه برخی متقاضیان نسبت به بروکراسی‌های اداری در فرآیند دریافت تسهیلات، تصریح کرد: در این نشست بر کاهش موانع اداری و تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات تأکید شد تا متقاضیان راه‌اندازی واحدهای تولیدی بتوانند در زمان کوتاه‌تری از حمایت‌های صندوق بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی دو مرکز صندوق کارآفرینی و امید در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: مقرر شد دو مرکز در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و صحنه راه‌اندازی شود تا مردم برای انجام امور خود مجبور به مراجعه به مرکز استان نباشند و خدمات با سرعت بیشتری در شهرستان‌ها ارائه شود.

حبیبی در ادامه به دیدار خود با وزیر کشور اشاره کرد و افزود: در دیدار با اسکندر مومنی، وزیر کشور، موضوعات متعددی در ارتباط با مسائل و اولویت‌های استان کرمانشاه مطرح و گزارشی از آخرین وضعیت استان ارائه شد.

وی یکی از محورهای این دیدار را تشریح عملکرد استان در اربعین امسال عنوان کرد و گفت: اربعین امسال همچون سال‌های گذشته باشکوه و تماشایی برگزار شد و خوشبختانه استان کرمانشاه در میان مرزهای فعال در تردد زائران، بیشترین رشد تردد را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داد.

استاندار کرمانشاه افزود: در این نشست همچنین موضوع قانون تجارت مرزی مورد بررسی قرار گرفت؛ این قانون در چهار شهرستان استان عملیاتی شده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در دو شهرستان قصرشیرین و گیلانغرب نیز در حال انجام است.

حبیبی ادامه داد: تأمین مالی نهضت ملی مسکن و همچنین گزارشی از روند بازسازی خسارات ناشی از جنگ از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار با وزیر کشور مطرح شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: کرمانشاه در زمینه انرژی‌های نو اقدامات متنوعی انجام داده و در حوزه انرژی خورشیدی، انرژی‌های خودتأمین و همچنین تولید برق از بخار و سایر نیروگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده است.

استاندار کرمانشاه گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این دیدار مورد توجه قرار گرفت، تأمین سوخت از پسماند یا RDF بود که کرمانشاه در این زمینه به عنوان یکی از استان‌های پیشرو کشور فعالیت می‌کند.

حبیبی افزود: مقرر شد سایر استان‌ها نیز بتوانند از تجربه و اقداماتی که در کرمانشاه در زمینه استفاده از پسماند برای تأمین سوخت انجام شده بهره بگیرند و این تجربه در سطح کشور توسعه پیدا کند.

وی در ادامه به درخواست استان برای ارتقای بخش فیروزآباد به شهرستان اشاره کرد و گفت: بخش فیروزآباد با وسعتی حدود ۲ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۳۳ هزار نفر، از ظرفیت و شرایط لازم برای ارتقا به شهرستان برخوردار است و این موضوع پیش از این نیز در کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در دیدار با وزیر کشور درخواست شد روند بررسی و پیگیری ارتقای بخش فیروزآباد به شهرستان با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود که وزیر کشور نیز در این خصوص دستور لازم را صادر کرد.

حبیبی یکی دیگر از مطالبات استان را مربوط به قطار شهری کرمانشاه عنوان کرد و افزود: این پروژه طی یکی دو سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و امیدواریم در صورت تأمین منابع مالی و حمایت دولت، هفت و نیم کیلومتر نخست مسیر قطار شهری تا میدان آزادی طی یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف نیازمند همراهی و تأمین منابع مالی از سوی دولت هستیم و وزیر کشور دستور داد معاونت عمرانی وزارت کشور همکاری و همراهی لازم را برای پیشبرد این پروژه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد اشاره کرد و گفت: این پروژه در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران و در حضور رئیس‌جمهور کشورمان به امضای نخست‌وزیر عراق و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، رسید و انتظار داریم از سوی دولت عراق نیز عملیات اجرایی و پیگیری این پروژه با جدیت دنبال شود.

حبیبی با بیان اینکه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد از اهمیت ویژه‌ای در حوزه اقتصادی و تجاری برخوردار است، خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر تأثیر مهمی که در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق دارد، در حوزه اربعین نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای جابه‌جایی زائران فراهم کند.

وی افزود: از وزیر کشور درخواست شد از طریق دولت و سازمان‌های مرتبط با تأمین منابع مالی، حمایت و پیگیری لازم برای تسریع در روند اجرای راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد انجام شود تا شاهد سرعت گرفتن عملیات اجرایی و در نهایت راه‌اندازی کامل این خط ریلی باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان پیگیری مطالبات و پروژه‌های مهم کرمانشاه را در سطح ملی با جدیت دنبال می‌کند و تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و حمایت دولت، روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، عمرانی، حمل‌ونقلی و اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد.