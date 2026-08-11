معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیروز بارش باران به‌صورت رگباری و پراکنده در برخی نقاط استان رخ داد و همزمان در همه مناطق نبود.

وی تصریح کرد: این بارش‌ها علاوه‌بر شهرکرد و بروجن، بخش‌هایی از جنوب استان را نیز تحت تاثیر قرار داد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مقدار بارش در ایستگاه‌های موجود چند میلی‌متر ثبت شد، هرچند به دلیل محدودیت تعداد ایستگاه‌ها، پوشش کامل همه نقاط استان امکان‌پذیر نیست و ایستگاه اصلی در فرودگاه شهرکرد مستقر است.

نوروزی خاطرنشان کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز نیز شرایط مشابه روز قبل برقرار است و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد و از فردا تا اوایل هفته آینده، میزان ابرناکی آسمان کاهش می‌یابد و احتمال وقوع چنین پدیده‌هایی بیشتر در شهرستان کوهرنگ دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر نقاط استان در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری به وضعیت دمایی در استان اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دما در سطح استان ۳۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و دما در شلمزار، خلیفه و لردگان به ۳۷ درجه و در شهرکرد و فرخشهر به ۳۶ درجه سانتی‌گراد رسید..

نوروزی افزود: دمای صبح امروز برای شهرکرد ۱۴ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته 4 درجه خنک‌تر شده است.

وی بیان داشت: امروز به تدریج شاهد افزایش ابر در برخی نقاط استان خواهیم بود و احتمال بارش وجود دارد، اما از فردا تا اوایل هفته آینده تنها برای منطقه کوهرنگ بارش‌هایی پیش‌بینی می‌شود و در بقیه نقاط استان آسمان صاف و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.