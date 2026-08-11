به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور، محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از صبح سه شنبه آغاز شد و تا شنبه ادامه دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس از روز دوشنبه تا چهارشنبه، ۱۹ تا ۲۱ مرداد، ممنوع است.

همچنین در این روزها از ساعت ۹ صبح، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۱، تردد در مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از آن تردد در محور به حالت دوطرفه بازمی‌گردد.

محدودیت‌های روز جمعه

در روز جمعه ۲۳ مرداد نیز محدودیت‌های ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک محورهای شمالی در نظر گرفته شده است.

از ساعت ۱۰ صبح، مسیر آزادراه تهران ـ شمال به سمت چالوس مسدود می‌شود و از ساعت ۱۱، محور پل زنگوله به سمت چالوس یک‌طرفه خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۲ ظهر، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه در اختیار خودروها قرار می‌گیرد. این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به حالت دوطرفه بازگشایی می‌شود.

بر اساس اعلام انجام‌شده، روزهای پنجشنبه و شنبه، ۲۲ و ۲۴ مرداد، نیز در صورت افزایش حجم تردد و شکل‌گیری ترافیک سنگین، امکان اعمال محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور کندوان وجود دارد.

به رانندگان توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی راه‌ها بررسی کرده و زمان سفر خود را متناسب با محدودیت‌های اعلام‌شده تنظیم کنند.