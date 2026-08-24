به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان چالوس با اشاره به حجم بالای سفرهای اخیر اظهار کرد: در تعطیلات گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر در شهرستان اقامت داشتند و ورود ۱۵۵ هزار خودرو به منطقه ثبت شد که این میزان تردد، ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های محور کندوان را نشان می‌دهد.

وی افزود: ظرفیت زیرساختی محور کندوان با حجم تردد موجود همخوانی ندارد و برای کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد، موضوع تعریض مسیر دزدبن تا مرزن‌آباد در حال پیگیری است.

فرماندار چالوس همچنین از بررسی طرح هوشمندسازی سفر در این محور خبر داد و گفت: تغییر زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده است این محدودیت‌ها از ساعت ۱۸ تا ۸ صبح اعمال شود تا تردد و دسترسی ساکنان بومی با سهولت بیشتری انجام شود.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی و اقتصادی و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع اعتبار این طرح‌ها بیش از هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم شهرستان چالوس، از تحقق وعده ادامه فعالیت رادیو دریا خبر داد و افزود: «رادیو آوای ساحل» فعالیت خود را در شهرستان چالوس آغاز کرده است.

فرماندار چالوس با اشاره به شرایط کشور و چالش‌های امنیتی و اقتصادی اخیر نیز گفت: مدیریت هوشمندانه و ایستادگی مردم و مسئولان، زمینه عبور از این شرایط را فراهم کرده است.