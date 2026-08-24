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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

توسعه زیرساخت‌های کندوان متناسب با حجم تردد نیست

توسعه زیرساخت‌های کندوان متناسب با حجم تردد نیست

چالوس- فرماندار شهرستان چالوس با اشاره به افزایش چشمگیر سفرها به منطقه، توسعه زیرساخت‌های محور کندوان را متناسب با حجم تردد ندانست.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان چالوس با اشاره به حجم بالای سفرهای اخیر اظهار کرد: در تعطیلات گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر در شهرستان اقامت داشتند و ورود ۱۵۵ هزار خودرو به منطقه ثبت شد که این میزان تردد، ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های محور کندوان را نشان می‌دهد.

وی افزود: ظرفیت زیرساختی محور کندوان با حجم تردد موجود همخوانی ندارد و برای کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد، موضوع تعریض مسیر دزدبن تا مرزن‌آباد در حال پیگیری است.

فرماندار چالوس همچنین از بررسی طرح هوشمندسازی سفر در این محور خبر داد و گفت: تغییر زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده است این محدودیت‌ها از ساعت ۱۸ تا ۸ صبح اعمال شود تا تردد و دسترسی ساکنان بومی با سهولت بیشتری انجام شود.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی و اقتصادی و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع اعتبار این طرح‌ها بیش از هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم شهرستان چالوس، از تحقق وعده ادامه فعالیت رادیو دریا خبر داد و افزود: «رادیو آوای ساحل» فعالیت خود را در شهرستان چالوس آغاز کرده است.

فرماندار چالوس با اشاره به شرایط کشور و چالش‌های امنیتی و اقتصادی اخیر نیز گفت: مدیریت هوشمندانه و ایستادگی مردم و مسئولان، زمینه عبور از این شرایط را فراهم کرده است.

کد مطلب 6926541

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