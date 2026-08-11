طرح رایگان ارتقای ایمنی خودروهای ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران خودرو اعلام کرد تمامی خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا که تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ تولید شده‌اند، مشمول طرح رایگان ارتقای ایمنی هستند و مالکان این خودروها می‌توانند بدون پرداخت هزینه و بدون نیاز به دریافت نوبت، از این خدمت استفاده کنند.

ایران‌خودرو با هدف افزایش آگاهی مالکان خودروهای مشمول، اعلام کرد طرح رایگان ارتقای ایمنی، تمامی خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا تولیدشده تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ را در بر می‌گیرد.

در قالب این طرح، قطعه محافظ سیستم گرمایشی خودروهای مشمول با نسخه‌ای جدید و مقاوم‌تر جایگزین می‌شود و هزینه قطعه و اجرت نصب آن به طور کامل توسط ایران‌خودرو پرداخت خواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرد مالکان برای استفاده از این خدمت نیازی به دریافت نوبت قبلی ندارند و فرآیند تعویض قطعه نیز در مدت زمانی کوتاه در نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود.

ایران‌خودرو از مالکان خودروهای مشمول خواست فرصت باقی‌مانده تا پایان تابستان را برای استفاده از این خدمت رایگان از دست ندهند. این شرکت تاکید کرد که فقط خودروهای خانواده ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا که تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ تولید شده‌اند، مشمول این طرح هستند و این طرح شامل سایر خودروهای تولیدی این شرکت نیست.