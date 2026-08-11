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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

سهم ۴۶ درصدی بانک ملی ایران در تأمین ارز اربعین ۱۴۰۵؛

پرداخت بیش از ۶۹میلیارد دینار ارز به زائرین اربعین توسط بانک ملی ایران

پرداخت بیش از ۶۹میلیارد دینار ارز به زائرین اربعین توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران با پرداخت بیش از ۶۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دینار عراق به بیش از ۴۲۱ هزار زائر، بیشترین سهم را در تأمین و پرداخت ارز اربعین شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با همکاری برنامه کاربردی «بله» و ارائه خدمات فروش ارز اربعین به دو شیوه حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اجرای طرح تا ۱۲ مردادماه، در مجموع ۶۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دینار عراق به ۴۲۱ هزار و ۸۵۱ زائر پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران با بهره‌گیری از شبکه گسترده شعب ارزی، زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال و ظرفیت‌های عملیاتی خود، موفق شده تاکنون بیش از ۴۶ درصد ارز اربعین شبکه بانکی کشور را تأمین و پرداخت کند و از نظر تعداد متقاضیان و ارزش ارز پرداختی، رتبه نخست را در میان بانک‌های عامل به دست آورد.

همکاری بانک ملی ایران و برنامه کاربردی «بله» با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات ارزی، امکان ثبت درخواست به‌صورت غیرحضوری و دریافت ارز از شعب منتخب را فراهم کرد و موجب افزایش سرعت و سهولت ارائه خدمات در ایام اربعین شد.

گفتنی است فروش ارز زیارتی اربعین از ۲۰ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ انجام شد و هر زائر بالای پنج سال پس از ثبت‌نام در سامانه سماح، امکان خرید تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ توافقی بانک مرکزی از بانک‌های عامل، از جمله بانک ملی ایران، و دریافت آن از شعب منتخب این بانک را داشت.

کد مطلب 6914116

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