به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گردهمایی ملی رؤسای ادارههای آموزش دوره اول متوسطه، تکنولوژی و گروههای آموزشی ادارات کل آموزشوپرورش کشور، با تشریح رویکردهای نو در حوزه فرهنگسازی مصرف انرژی، بر نقش مؤثر نظام تعلیم و تربیت در ارتقای دانش عمومی و نهادینهسازی رفتارهای صحیح مصرف تأکید کرد.
وی با معرفی پویش مردمی «نبض انرژی» بیان کرد: این پویش با هدف جلب مشارکت عمومی برای ارتقای آگاهی در حوزه مصرف انرژی طراحی شده و از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: خوشبختانه این حرکت مردمی، بدون اتکا به بودجه دولتی و با سازوکاری مبتنی بر مشارکت اجتماعی، توانسته است اعتماد گستردهای را در میان مردم جلب کند؛ بهگونهای که امروز خانواده نبض انرژی به ۵۰۰ هزار اشتراک گاز گسترش یافته است.
ترویج الگوهای صحیح مصرف انرژی از مدارس
ربانی با اشاره به جایگاه اثرگذار آموزشوپرورش در فرهنگسازی اجتماعی افزود: مدیران، معلمان و مسئولان حوزه آموزش و کار و فناوری، به دلیل ارتباط مستقیم با دانشآموزان و خانوادهها، از ظرفیت ممتازی در مسیر آگاهیبخشی برخوردارند. بر همین اساس و در چارچوب تفاهمنامه همکاری با وزارت آموزشوپرورش، تلاش داریم از این بستر ارزشمند برای ارتقای دانش نسل آینده و ترویج الگوهای صحیح مصرف انرژی بهرهگیری کنیم.
وی با تبیین افق پیشروی این پویش ملی یادآور شد: امیدواریم با همکاری سازنده وزارت آموزشوپرورش، جامعه تحت پوشش پویش نبض انرژی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲ میلیون خانواده برسد. این مسیر، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ بهرهوری، استفاده هوشمندانه از منابع و تعمیق مسئولیتپذیری اجتماعی در سطح کشور فراهم میکند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش دانشآموزان بهعنوان سفیران آگاهی در خانواده و جامعه تصریح کرد: هر اندازه مفاهیم مرتبط با مدیریت مصرف و سبک زندگی مسئولانه از سنین پایین و در بستر مدرسه آموزش داده شود، آثار آن در رفتار فردی و جمعی ماندگارتر است. آموزشوپرورش میتواند در این زمینه، کانونی اثرگذار برای تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و همراه با توسعه پایدار باشد.
ربانی همافزایی میان نهادهای تخصصی و مجموعه تعلیموتربیت را گامی مؤثر در مسیر تعمیق فرهنگ عمومی مصرف بهینه دانست و افزود: همراهی بدنه آموزشی کشور با چنین پویشهایی، زمینهساز شکلگیری یک جریان فرهنگی گسترده در سطح ملی خواهد بود؛ جریانی که ثمرات آن نهتنها در مدارس، بلکه در سبک زندگی خانوادهها و الگوهای رفتاری جامعه نیز نمود مییابد.
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