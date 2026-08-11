به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنان صفر، یک و دو است بههمراه خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، هر ماه در پانزدهم همان ماه اعتبار کالابرگشان شارژ میشود. سرپرستان با رقم آخر کد ملی سه، چهار، پنج و شش در بیستوپنجم ماه و سرپرستان با رقم آخر کد ملی هفت، هشت و نه در پنجم ماه بعد اعتبار خود را دریافت میکنند.
وی افزود: این «پنجم ماه بعد» مربوط به همین مردادماه است و در شهریورماه نیز به همین ترتیب (پانزدهم، بیستوپنجم و پنجم ماه بعد) شارژ انجام خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار طرح گفت: نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر از این طرح بهرهمند هستند. همچنین تاکنون پنج مرحله کمکهزینه تغذیه برای ۴۲۰۰ کودک پرداخت شده است. حدود ۷۰ درصد مطالبات نیز پرداخت شده و تا پایان فرایند فروشگاهها، حدود ۷۹۰۰ مورد در جریان است.
قنبری در خصوص تعداد فروشگاههای طرف قرارداد توضیح داد: بر اساس اعلام آقای مردانی، حدود ۵۰۰ فروشگاه و ۴۵۰۰ مغازه خرد (مجموعاً نزدیک به ۵۰۰۰ واحد شامل زنجیرههای بزرگ و فروشگاههای کوچک) طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.
وی با تشکر ویژه از همکاری فروشگاهها تصریح کرد: از همه عزیزان فروشگاههای طرف قرارداد که در این ایام همراهی و همکاری کردهاند، صمیمانه سپاسگزاریم. تنها در بخش زمانبندی، بهدلیل فاصله زمانی و برخی شرایط، هزینه و فرایند با تأثیر جزئی مواجه شد و اندکی تأخیر ایجاد گردید. اما امروز بیستم مردادماه، کل مطالبات تا پایان تیرماه پرداخت شده و باقیمانده نیز حداکثر ظرف سه هفته تسویه خواهد شد. جای هیچگونه نگرانی نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: برخی فروشگاهها استنباط کرده بودند که ممکن است بهدلیل شرایط خاص، در پرداختها مشکلی پیش بیاید؛ این تصور کاملاً نادرست است. پرداختها با اطمینان کامل انجام میشود و تأخیرهای جزئی به معنای ناممکن بودن پرداخت نیست. این موضوع باید بهطور شفاف برای همه روشن شود.
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعلیق کالابرگ برخی شهروندان اشاره کرد و گفت: برخی افراد بهعنوان غیرمقیم شناسایی شده یا با حالت تعلیق مواجه شدهاند. این تعلیق به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست. افرادی که در کشور حضور دارند میتوانند با اصلاح اطلاعات و احراز هویت در دفاتر پیشخوان منتخب دولت، مجدداً اعتبار خود را فعال کنند.
وی مراحل احراز سکونت را چنین بیان کرد: ابتدا سرپرست خانوار باید آدرس خود را در سامانه املاک و اسکان تأیید یا بهروزرسانی کند. سپس فردی که نام او در پیامک اعلام شده، باید شخصاً به همراه کارت ملی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نماید. افراد زیر ۱۵ سال نیز باید به همراه سرپرست خانوار و با ارائه شناسنامه و کارت ملی سرپرست به دفتر پیشخوان مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: فهرست دفاتر منتخب پیشخوان دولت از طریق فایل اکسل در نشانی pishkhan.org در دسترس است.
وی با استناد به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: چنانچه سرپرست خانوار در کشور حضور نداشته باشد یا احراز سکونت خود را انجام ندهد، بهرهمندی کل خانوار از کالابرگ و یارانه امکانپذیر نخواهد بود. همچنین اگر یکی از اعضای خانوار در کشور حضور نداشته باشد اما سرپرست حاضر باشد، بهرهمندی همان عضو قطع میشود.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: مهلت احراز سکونت تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است. افرادی که پیامک مربوطه برایشان ارسال شده، باید تا پایان شهریورماه به دفاتر پیشخوان مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند تا از حالت تعلیق خارج شوند.
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