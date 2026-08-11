به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای امنیت روانی جامعه اظهار کرد: انعکاس اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت می‌تواند به افزایش احساس آرامش و اطمینان عمومی در جامعه کمک کند.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به بهبود شاخص‌های اصلی امنیت عمومی در این شهرستان افزود: با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، شورای تأمین، مردم و رسانه‌ها، گچساران در حال حاضر رتبه نخست امنیت در استان کهگیلویه و بویراحمد را دارد.

کاهش ۱۳ درصدی سرقت در گچساران

خادمیان با اشاره به کاهش وقوع سرقت در گچساران گفت: سرقت در این شهرستان طی سال جاری ۱۳ درصد کاهش داشته و در این مدت ۲۱۳ سارق دستگیر و ۴۶۶ فقره سرقت نیز کشف شده است.

وی افزود: ارتقای امنیت نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است و پلیس نیز با اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای، روند کاهش جرایم را دنبال می‌کند.

کاهش ۱۸ درصدی درگیری‌ها و ۳۸ درصدی تیراندازی

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به کاهش جرایم خشن در این شهرستان تصریح کرد: درگیری‌های فردی و دسته‌جمعی طی چهار ماه نخست امسال ۱۸ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: موارد تیراندازی نیز از ۱۳ مورد در مدت مشابه سال گذشته به هشت مورد در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی این نوع جرم است.

سرهنگ خادمیان همچنین از کاهش ۲۰ درصدی تصادفات فوتی و خودکشی در گچساران خبر داد.

کشف بیش از ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر

خادمیان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق اظهار کرد: طی سال جاری ۴۷ کیلو و ۸۱ گرم انواع مواد مخدر در شهرستان گچساران کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۴۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان کشف شده است.

توقیف بیش از ۹۰۰ موتورسیکلت مزاحم

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به اجرای طرح‌های انتظامی و برخورد با وسایل نقلیه مزاحم گفت: امسال ۹۶۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۵۴۵ دستگاه خودرو در این مدت توقیف شده که این رقم نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

گچساران در رتبه نخست امنیت استان

سرهنگ خادمیان با بیان اینکه این شهرستان در حوزه امنیت رتبه برتر استان کهگیلویه و بویراحمد را دارد، گفت: با وجود حساسیت‌های امنیتی در ایام محرم، اربعین و دوران جنگ، هیچ حادثه خاصی در شهرستان رخ نداده است.

وی همکاری دستگاه‌های اجرایی، شورای تأمین، مردم و رسانه‌ها را از عوامل مؤثر در ارتقای امنیت شهرستان دانست و افزود: اجرای «دستورالعمل امنیت محلی‌محور» با مشارکت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش جرایم خشن در گچساران بوده است.

فرمانده انتظامی گچساران با قدردانی از همکاری خبرنگاران در انعکاس اقدامات حوزه امنیت تأکید کرد: تعامل پلیس و رسانه‌ها باید با هدف اطلاع‌رسانی صحیح، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت و آرامش در جامعه تداوم داشته باشد.