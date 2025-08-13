توقیف ۱۵۵۵ خودروی متخلف در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان بعداظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون به رغم حساسیت بالای شهرستان و با وجود تعامل خوب اصحاب رسانه و مسئولین جرایم خشنی در سطح شهرستان گچساران نداشتیم.

کشف ۴۳۹ فقره سرقت

وی مقوله سرقت را یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و الویت کاری نیروی انتظامی برشمرد و بیان کرد: در سال جاری ۵۱۴ فقره سرقت داشتیم که از این تعداد ۴۳۹ فقره کشف و ۱۷۱ سارق دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شد.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: در بحث درگیری‌های طایفه‌ای، با ارتباط خوب ریش سفیدان و جوانان شاهد کاهش ۵۰ درصدی نزاع دسته جمعی در شهرستان بودیم.

کشف ۱۵۵۵ خودروی متخلف در گچساران

وی توقیف خودروهای فاقد پلاک، مخدوش و مزاحم را از عوامل کاهش جرم عنوان کرد و گفت: در سطح شهرستان به صورت ایست بازرسی‌های انجام گرفته هزار و ۵۵۵ خودرو مزاحم توقیف که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی را داشتیم.

کشف بیش از ۳۷ کیلوگرم مواد مخدر

سرهنگ خادمیان از کشف ۳۷ کیلو و ۵۴۳ گرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح آرامش در شهرستان خبر داد و افزود: در این راستا ۳۶ خودرو توقیف و ۱۱۶ نفر متهم مواد مخدر تحویل مقامات قضائی داده شد.

وی ابراز کرد: در سال جاری با توجه به کاهش نزاع دسته جمعی در شهرستان قتلی وقوع نیفتاده است.

فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری ۷۷ درصد متهمان متواری را از موضوعات کاهش جرایم نام برد و گفت: امسال هزار و ۳۶٨ متواری دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شد.

۸۲ درصد پرونده‌های سایبری کشف شدند

وی یکی از معضلات شهرستان را در حوزه جرایم سایبری عنوان کرد و گفت: با رصد شبانه روزی همکاران انتظامی در شهرستان ۱۷۰ پرونده در این حوزه تشکیل که از این تعداد ۱۳۶ فقره یعنی ٨۲ درصد کشف و ۶ میلیارد ریال از مبالغ سرقت شده به حساب شکات عودت داده شده است.

سرهنگ خادمیان ابراز کرد: در زمینه کالای قاچاق تا کنون ۴۳ دستگاه خودرو توقیف که ارزش ریالی کالاها ۶۵ میلیارد ریال بوده و ۳٨ نفر هم دستگیر شده است.

کاهش ۶۸ درصدی تصادفات درون شهری

وی از کاهش ۶٨ درصدی تصادفات شهری خبر داد و گفت: ایجاد رفع ترافیک یکی از دغدغه‌های مهم ما است که از لحاظ زیر ساختی متأسفانه در شهرستان مشکل داریم که باعث ترافیک شهرستان شده است.

وی ایجاد امنیت در جنگ ۱۲ روزه، تعطیلات نوروز، تأمین امنیت دهه اول محرم و موکب ها را از دیگر عناوین مهم کاری عنوان کرد.