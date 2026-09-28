هدیه تدارکاتی چین به فوتسال زنان ایران؛ فدراسیون غافل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در فاصله کمتر از سه ماه تا آغاز بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۲۶ همچنان در انتظار مشخص شدن برنامه دیدارهای تدارکاتی است. مسابقاتی که می‌تواند برای تیم جوان‌شده شهرزاد مظفر پیش از حضور در ریاض اهمیت زیادی داشته باشد. رقابت‌های فوتسال از ۲۰ آذر در ریاض برگزار می‌شود و ایران یکی از هشت تیم حاضر در این مسابقات است.

ریاض آزمون جدی تیم جوان‌شده ایران

ایران در ریاض باید برابر تیم‌هایی مانند ژاپن، چین، تایلند، ویتنام، ازبکستان، اندونزی و چین تایپه قرار بگیرد. رقابت‌هایی که از نظر سطح و تنوع حریفان محک متفاوتی نسبت به مسابقات منطقه‌ای برای ملی‌پوشان خواهد بود.

شهرزاد مظفر در ماه‌های اخیر روند جوان‌سازی تیم ملی را در دستور کار قرار داده و پس از ارزیابی تعداد زیادی از بازیکنان ترکیب تیم را به جمعی جوان‌تر رسانده است. این تغییر نسل در حالی انجام شده که تیم ملی در مقطع فعلی به دنبال ساختن تیمی برای سال‌های آینده نیز است.

تمرین بدون مسابقه

با وجود آغاز اردوهای آماده‌سازی برنامه تیم ملی زنان تاکنون بیشتر به اردوهای داخلی و انتخاب بازیکنان محدود شده و دیدار تدارکاتی بین‌المللی مشخصی برای این تیم اعلام نشده است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که کمتر از سه ماه تا آغاز مسابقات ریاض باقی مانده است.

اردوهای داخلی فرصت مناسبی برای کارهای بدنی و تاکتیکی فراهم می‌کنند اما مسابقه با تیم‌های مختلف می‌تواند شرایط واقعی‌تری برای ارزیابی ترکیب، هماهنگی بازیکنان و اجرای برنامه‌های فنی ایجاد کند.

پیشنهاد چین برای یک تورنمنت چهارجانبه

در همین شرایط دعوت چین برای حضور تیم ملی فوتسال زنان ایران در یک تورنمنت چهارجانبه می‌تواند فرصتی برای خروج تیم از فضای صرفاً تمرینی باشد. طبق برنامه مطرح‌شده این مسابقات قرار است از ۱۳ تا ۱۸ آبان با حضور تیم‌های چین، هنگ‌کنگ، ایران و یک تیم دیگر برگزار شود.

با این حال حضور ایران در این تورنمنت هنوز از سوی فدراسیون فوتبال قطعی نشده و باید دید در نهایت تصمیم مسئولان برای استفاده از این فرصت تدارکاتی چه خواهد بود.

چند هفته برای آماده‌سازی باقی مانده است

فوتسال زنان ایران در حالی به سمت ریاض می‌رود که علاوه بر نتیجه‌گیری در یک رقابت مهم آسیایی تیمی جوان‌تر از گذشته را نیز در اختیار دارد. بنابراین در هفته‌های باقی‌مانده برگزاری مسابقات تدارکاتی می‌تواند بخشی از فرآیند آماده‌سازی این ترکیب جدید را تکمیل کند.

در نهایت تصمیم فدراسیون فوتبال درباره حضور در تورنمنت چین می‌تواند یکی از نقاط مهم برنامه آماده‌سازی تیم ملی پیش از سفر به ریاض باشد؛ تیمی که در کنار هدف حضور در رقابت‌های پیش‌رو پروژه جوان‌سازی خود را نیز دنبال می‌کند.