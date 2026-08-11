به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطالبی در برخی رسانههای محلی و بازنشر آن در فضای مجازی درباره حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان چالدران در یک «سالن زیبایی»، بررسی جزئیات این موضوع نشان میدهد که اساساً چنین برداشتی با واقعیت برنامه انجامشده مطابقت ندارد.
بر اساس توضیحات مرکز فنی و حرفهای شهرستان چالدران، حضور امام جمعه و مسئولان شهرستان در شهر آواجیق در چارچوب برنامههای توسعهمحور و به مناسبت راهاندازی یک مرکز مهارتی تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفهای صورت گرفته است؛ مرکزی که با هدف آموزش مهارت و ایجاد زمینههای اشتغال برای اهالی منطقه فعالیت خود را آغاز کرده است.
این مرکز با بهرهگیری از مربیان و اساتید مجرب، دورههای مهارتی را برگزار میکند و در نخستین گام، زمینه مهارتآموزی و اشتغال حدود ۲۰ نفر را فراهم کرده است.
حضور امام جمعه و مسئولان شهرستان نیز در همین چارچوب و با هدف حمایت از توسعه مهارتآموزی، کارآفرینی، اشتغالزایی و تقویت فعالیتهای بخش خصوصی در منطقه انجام شده است.
با این حال، انتشار تصاویر این برنامه با عنوانی متفاوت از ماهیت واقعی آن، موجب شکلگیری برداشتی نادرست در برخی رسانههای محلی و در ادامه بازتاب آن در فضای مجازی شده است؛ بهگونهای که حضور مسئولان در یک مرکز مهارتی، به اشتباه بهعنوان حضور آنان برای افتتاح یک «سالن زیبایی» تعبیر شده است.
مرکز فنی و حرفهای شهرستان چالدران تأکید کرده است که محل مورد اشاره، یک مرکز مهارتی تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفهای است و هدف از حضور مسئولان در آن، حمایت از آموزشهای مهارتی و ظرفیتهای اشتغالزایی این مجموعه بوده است.
بر این اساس، انتظار میرود در انتشار و بازنشر اخبار و تصاویر مربوط به برنامههای مسئولان، ماهیت و هدف واقعی برنامهها مورد توجه قرار گیرد تا برداشتهای نادرست و حاشیههای رسانهای، اصل اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال، مهارتآموزی و توسعه مناطق کمتر برخوردار را تحتالشعاع قرار ندهد.
مرکز فنی و حرفهای شهرستان چالدران همچنین اعلام کرده است که حمایت از مراکز و مجموعههایی که در چارچوب ضوابط قانونی، در مسیر مهارت آموزی، توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی فعالیت میکنند، از رویکردهای اصلی این مجموعه خواهد بود.
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