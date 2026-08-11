آغاز فعالیت شناور ناجی ۵۵ در بندر آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر سه شنبه در جریان بازدید از بندر چندمنظوره آستارا و آغاز فعالیت شناور جست‌وجو و نجات دریایی شناور ناجی ۵۵ اظهار کرد: راه‌اندازی این شناور گام مهمی در جهت ارتقای ایمنی دریانوردان، صیادان و فعالان دریایی شهرستان آستارا به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شناور ناجی ۵۵ با هدف ارائه خدمات امدادی به شناورهای مضطر در آب‌های سرزمینی کشور فعالیت می‌کند، افزود: استقرار این شناور در بندر آستارا موجب افزایش سرعت واکنش، آمادگی عملیاتی و تقویت ظرفیت امداد و نجات دریایی در زمان بروز حوادث خواهد شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این شناور، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این پروژه، ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر از نیروهای بومی است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری از توان جوانان و دریانوردان آستارایی را فراهم کند.

داداشی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بندری و دریایی آستارا گفت: بندر آستارا ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجارت، دریانوردی و اقتصاد دریا دارد و توسعه خدمات بندری، ارتقای امکانات امداد و نجات و استفاده از نیروهای بومی می‌تواند نقش مهمی در رونق فعالیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان ایفا کند.

وی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریایی و امداد و نجات را ضروری دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های تخصصی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی علاوه بر افزایش ضریب ایمنی دریانوردی و کاهش خسارات احتمالی، می‌تواند زمینه توسعه گردشگری دریایی و افزایش مبادلات تجاری منطقه را نیز فراهم سازد.