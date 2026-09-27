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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نمایندگان ایران در شیرجه هماهنگ ۱۰ متر پنجم شدند

نمایندگان ایران در شیرجه هماهنگ ۱۰ متر پنجم شدند

ترکیب سام واژیر و محمد مقدسی در مسابقات شیرجه هماهنگ ۱۰ متر بازی‌های آسیایی در جایگاه پنجم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سام واژیر و محمد مقدسی، نمایندگان شیرجه ایران، در فینال ماده شیرجه هماهنگ ۱۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در این رقابت که در مرکز ورزش‌های آبی توکیو برگزار شد، تیم ایران با هدایت شهنام نظرپور و کسب ۲۷۲.۷۰ امتیاز به کار خود پایان داد.

در پایان، تیم چین با ۴۶۵.۵۴ امتیاز به مدال طلا رسید، مالزی با ۳۷۷.۵۲ امتیاز دوم شد و کره‌جنوبی با ۳۷۵.۹۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

واژیر و مقدسی در ادامه رقابت‌های شیرجه بازی‌های آسیایی ناگویا در سایر مواد نیز به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 6959761

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