  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

داداشی: تردد خودروهای مناطق آزاد بین گیلان و اردبیل آزاد می‌شود

داداشی: تردد خودروهای مناطق آزاد بین گیلان و اردبیل آزاد می‌شود

آستارا- نماینده مردم آستارا در مجلس از نهایی‌شدن تفاهمنامه تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد میان دو استان گیلان و اردبیل خبر داد و گفت: این توافق به رونق تجارت و گردشگری دو استان کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تفاهمنامه مشترک میان مسئولان گیلان و اردبیل برای تردد خودروهای مناطق آزاد در آستانه امضا است، اظهار کرد: این توافق، محدودیت‌های موجود را برطرف کرده و امکان تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد دو استان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای این تفاهمنامه به شکل مستقیم بر رونق اقتصادی و گردشگری اثرگذار خواهد بود، افزود: کاهش مشکلات تردد، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است.

نماینده مردم بندر آستارا در مجلس، این همکاری را نشانه‌ای از تعامل سازنده میان دو استان دانست و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی عملی برای سایر مناطق آزاد کشور مطرح شود و همگرایی منطقه‌ای را تقویت کند.

داداشی در پایان خاطرنشان کرد: با عملیاتی‌شدن این تفاهمنامه، خودروهای منطقه آزاد گیلان بدون محدودیت وارد اردبیل خواهند شد و خودروهای منطقه آزاد اردبیل نیز بدون مانع به گیلان تردد می‌کنند؛ موضوعی که به نفع مردم، کسب‌وکارها و توسعه گردشگری شمال کشور خواهد بود.

کد مطلب 6836443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها