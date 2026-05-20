به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تفاهمنامه مشترک میان مسئولان گیلان و اردبیل برای تردد خودروهای مناطق آزاد در آستانه امضا است، اظهار کرد: این توافق، محدودیت‌های موجود را برطرف کرده و امکان تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد دو استان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای این تفاهمنامه به شکل مستقیم بر رونق اقتصادی و گردشگری اثرگذار خواهد بود، افزود: کاهش مشکلات تردد، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است.

نماینده مردم بندر آستارا در مجلس، این همکاری را نشانه‌ای از تعامل سازنده میان دو استان دانست و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی عملی برای سایر مناطق آزاد کشور مطرح شود و همگرایی منطقه‌ای را تقویت کند.

داداشی در پایان خاطرنشان کرد: با عملیاتی‌شدن این تفاهمنامه، خودروهای منطقه آزاد گیلان بدون محدودیت وارد اردبیل خواهند شد و خودروهای منطقه آزاد اردبیل نیز بدون مانع به گیلان تردد می‌کنند؛ موضوعی که به نفع مردم، کسب‌وکارها و توسعه گردشگری شمال کشور خواهد بود.