به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و نقض تفاهم اولیه از سوی آمریکا تأکید کرد: اعتماد به تیم مذاکره‌کننده ضروری است؛ این افراد فرزندان همین کشور و معتمدین نظام‌اند. همان‌طور که به نیروهای مسلح اعتماد داریم، باید به تیم سیاسی نیز اعتماد کنیم. نقض تفاهم‌نامه باید با جدیت پیگیری شود و منافع ملت ایران در هر توافقی باید خط قرمز باشد.

وی با اشاره به پروژه راه‌آهن رشت–آستارا گفت:مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش این پروژه یعنی تملک اراضی، به‌طور کامل انجام شده است؛ بخشی از اراضی دولتی بود و بخشی نیز از مردم خریداری شد که این مرحله با دقت و حساسیت بالا به پایان رسید. امروز هیچ مانع حقوقی یا ملکی در مسیر اجرای پروژه وجود ندارد و مسیر کاملاً آماده آغاز عملیات اجرایی است.

داداشی همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در جلسات متعدد با وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ساخت، تأکید کرده‌ایم که پس از پایان تملک اراضی، هیچ توجیهی برای تأخیر وجود ندارد. انتظار داریم عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص پل راه‌آهن مشترک ایران و جمهوری آذربایجان نیز گفت: مصالح مرغوب تأمین شده و طرف آذربایجانی قول داده تا پایان شهریور عملیات پرکردن و زیرسازی پل انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری گفت: برای این پروژه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفته شده، اما مسیر اجرای آن از خیابان‌های پرتردد می‌گذرد و بستن هم‌زمان آن‌ها تنش اجتماعی ایجاد می‌کند. پیمانکار گلایه‌هایی از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها دارد و هماهنگی بیشتر ضروری است.

داداشی همچنین از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت روستاهای بخش مرکزی خبر داد و گفت: چند روستا آسفالت شده و ادامه کار در دستور کار است.

وی درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: این پروژه به‌دلیل مشکلات حساب‌های بنیاد مسکن متوقف شد و سه تا چهار ماه پیش به راه‌وشهرسازی واگذار شد. اکنون باید پیمانکار جدید انتخاب شود تا کار از سر گرفته شود.

نماینده آستارا با اشاره به وضعیت سایت پسماند داداش‌آباد و ضرورت ساماندهی آن گفت: سایت پسماند آستارا سال‌ها است به‌صورت سنتی اداره می‌شود و عملاً هیچ ارزش افزوده‌ای برای شهرستان ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که پسماند، اگر درست مدیریت شود، یک منبع اقتصادی و اشتغال‌زا است.

وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم که اگر سرمایه‌گذاری برای تبدیل پسماند وجود داشته باشد، چه در قالب نیروگاه زباله‌سوز، چه کارخانه تفکیک و بازیافت، چه تولید کمپوست و چه طرح‌های نوین مدیریت پسماند،آماده همکاری کامل هستیم. این حوزه ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی دارد و می‌تواند برای جوانان اشتغال پایدار ایجاد کند.

داداشی تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک پروژه محیط‌زیستی نیست؛ یک پروژه اقتصادی، اشتغال‌زا و حتی درآمدزا برای شهرداری و شهرستان است. اگر سرمایه‌گذار وارد شود، ما می‌توانیم از طریق مصوبات استانی، تسهیلات بانکی، مجوزهای لازم و هماهنگی با دستگاه‌های ملی، مسیر را برای اجرای طرح هموار کنیم.

نماینده مردم آستارا در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های تالاب استیل آستارا گفت: تصمیماتی برای بهبود فضای تالاب گرفته‌ایم و قصد داریم کسب‌وکار اکولوژیک ایجاد کنیم تا جوانان از ظرفیت‌های طبیعی بهره‌برداری کنند. تجربه تلخ جاده‌کشی وسط تالاب در گذشته نباید تکرار شود.

وی به موضوع محوطه گمرک آستارا پرداخت و برای نخستین‌بار جزئیات تخریب گسترده انبارهای گمرک را تشریح کرد و گفت: برای محوطه‌سازی گمرک ۳۶ میلیارد تومان بودجه گرفته بودیم. فاز اول انجام شد و فاز دوم با تخریب تنها ۵ هزار متر قابل اجرا بود، اما پس از پایان دوره نمایندگی بنده، بیش از ۲۵ هزار متر تخریب شد. سازمان بازرسی نیز به این موضوع ورود کرده و حتی اعلام شده آهن‌آلات حاصل از تخریب مشخص نیست کجا رفته است.

داداشی درباره منطقه آزاد مشترک ایران–آذربایجان گفت: با رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وزارت خارجه رایزنی کرده‌ایم. پاسخ آذربایجان کاملاً منفی نیست و پیگیری ادامه دارد. این پروژه برای آینده اقتصادی منطقه بسیار مهم است.

وی همچنین درباره تعریض مسیر آستارا تا سه راه عنبران نیز توضیح داد: طرح ۳۶ کیلومتری پس از برداشت‌های غیر اصولی پیمانکاران به‌هم خورد و اکنون دوباره در حال تکمیل است. امیدواریم اوایل سال آینده تعریض آغاز شود.

نماینده مردم آ ستارا با اشاره به گلایه‌های گسترده مردم درباره کیفیت نان در آستارا گفت: نان ۹۰ گرمی نباید ۶۰ گرم باشد. این موضوع فقط یک تخلف ساده نیست؛ حق مردم است که نانی با وزن و کیفیت استاندارد دریافت کنند. این مسئله را با فرماندار و دستگاه‌های مسئول مطرح می‌کنم و انتظار دارم نظارت‌ها جدی‌تر شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکل نان تنها به کیفیت و وزن محدود نمی‌شود، افزود: در حوزه آرد و نان، رانت‌های بزرگی وجود دارد. کارت‌های آرد دولتی که باید برای مردم هزینه شود، گاهی به‌جای اینکه به نانوایی واقعی برسد، در مسیرهای دیگری مصرف می‌شود و این یعنی تضییع حقوق مردم. نان دولتی که باید با قیمت ۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد، در برخی نقاط کشور تبدیل به رانت چندمیلیاردی شده است.

داداشی درباره قیمت برنج نیز گفت: دولت باید بازار را طوری تنظیم کند که هم کشاورز آسیب نبیند و هم مردم در مصرف دچار فشار نشوند. واردات باید مدیریت‌شده باشد تا قیمت‌ها جهش نکند.

وی درباره وضعیت فوتبال آستارا اظهار داشت: تیم شهرداری آستارا واگذار شد. اینکه چگونه، با چه ضوابطی و به چه کسانی، باید از شهرداری و شورای شهر پرسیده شود. ما هر کاری از دستمان برآمد برای حفظ تیم انجام دادیم، اما بخشی از مالکیت تیم در اختیار بخش خصوصی بوده و ورود به مسائل حقوقی اشخاص صحیح نیست.