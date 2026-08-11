اطلاعیه قطعی برق در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ناترازی انرژی در سطح کشور و در راستای مدیریت اضطراری بار و کنترل میزان مصرف برق، احتمال اعمال محدودیت در تأمین برق برخی مناطق شهر بروجرد در روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ وجود دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این محدودیت احتمالی از ساعت ۲۱ تا ۲۳ و در محدوده تحت پوشش فیدر ترمینال شرق اعمال خواهد شد.

محدوده مناطق مشمول

محدوده احتمالی تحت تأثیر این محدودیت از پست بروجرد ۲ تا شمال میدان دوراهی به سمت شمال بلوار امام خمینی(ره) و همچنین کوچه‌های مسیر چاه نیک‌اعتقاد و پایانه مسافربری تا میدان توحید، خیابان سعدی تا ابتدای کوچه بحرالعلوم را شامل می‌شود.

این شرکت ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از مشترکان درخواست کرده است با توجه به شرایط ناترازی شبکه برق، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و با مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.

لازم به ذکر است اعمال محدودیت اعلام‌شده احتمالی است و بر اساس شرایط شبکه و میزان مصرف برق ممکن است تغییر کند.