به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست تخصصی با حضور رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، کارشناس ادبی استان و جمعی از مربیان و رابطان ادبی مراکز فرهنگی‌هنری، به همت واحد آفرینش‌های ادبی اداره‌کل کانون استان و به‌صورت برخط برگزار شد.

تأکید بر نقش فعالیت‌های ادبی در پرورش خلاقیت

رضا داوری در ابتدای این نشست با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های ادبی در رشد فکری، هویتی و خلاقیت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: هدف فعالیت‌های ادبی کانون تنها تولید آثار ادبی در قالب شعر و داستان نیست، بلکه باید فضایی امن، پویا و امیدآفرین برای کودکان و نوجوانان فراهم شود تا آنان بتوانند احساسات، تخیل و اندیشه‌های خود را بیان کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان افزود: مربیان و رابطان ادبی در این مسیر نقش تسهیل‌گر دارند و باید زمینه‌ای را فراهم کنند تا اعضا با اعتمادبه‌نفس بیشتری توانمندی‌ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کنند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای بروز استعدادهای ادبی اعضا تأکید کرد و تعامل مستمر مربیان با کارشناسان استان را یکی از عوامل مهم در اجرای مطلوب سیاست‌ها و برنامه‌های ادبی کانون دانست.

تشریح برنامه‌های ادبی کانون لرستان

در ادامه این نشست، فاطمه عاله‌پور، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون لرستان، گزارشی از وضعیت فعالیت‌های ادبی مراکز فرهنگی‌هنری استان ارائه کرد و به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

تشریح فراخوان‌های ادبی، برگزاری اردوهای درون‌مرکزی «گلستان‌خوانی»، تقویت و پویایی انجمن‌های ادبی، شناسایی و جذب نوجوانان مستعد در حوزه شعر و داستان و بررسی راهکارهای استمرار حضور اعضا در فعالیت‌های ادبی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین در این جلسه، تجربه‌های موفق مربیان در زمینه جذب و نگهداشت اعضا مورد توجه قرار گرفت و درباره معرفی و فعالیت باشگاه سیمرغ، پاسخ‌گویی به نامه‌ها و فراخوان‌های ادبی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت مشارکت نوجوانان در برنامه‌های ادبی بحث و تبادل نظر شد.

تأکید بر هم‌افزایی مربیان و رابطان ادبی

کارشناس آفرینش‌های ادبی استان لرستان با ارائه نکات تخصصی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان مربیان و رابطان ادبی تأکید کرد و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها و برنامه‌های مراکز را نیازمند استمرار فعالیت‌ها و تبادل تجربه میان مربیان دانست.

در بخش پایانی نشست نیز مربیان و رابطان ادبی حاضر، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های خود را در زمینه اجرای برنامه‌های ادبی مطرح کردند.

موضوعات مطرح‌شده از سوی مربیان با حضور مدیرکل و کارشناس ادبی استان مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای اجرایی و شیوه‌های بهبود فعالیت‌های ادبی مراکز فرهنگی‌هنری کانون لرستان بحث و تبادل نظر شد.