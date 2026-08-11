پایش زنجیره تأمین محصولات پروتئینی در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت نظارتی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان روز سه شنبه با هدف پایش زنجیره تأمین محصولات پروتئینی، نظارت بر سلامت کالاهای اساسی و بررسی وضعیت عرضه مرغ، از دو کشتارگاه فعال مرغ در شهرستان الیگودرز بازدید کردند.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی و با هدف پایش وضعیت تولید، سلامت محصولات پروتئینی و تنظیم بازار انجام شد.
در این بازدید، مجید جوادی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، به همراه جواد احمدپور، مدیر بازرسی محصولات کشاورزی، منصور بیرانوند، مسئول تنظیم بازار استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز و رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان، از دو کشتارگاه مرغ فعال در این شهرستان بازدید و روند فعالیت آنها را از نزدیک بررسی کردند.
بررسی فرآیند تولید و بستهبندی مرغ
در جریان این بازدید، بخشهای مختلف کشتارگاهها و مراحل فرآوری، تولید و بستهبندی محصولات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رعایت کامل ضوابط بهداشتی، استانداردهای کیفی و مقررات مرتبط با عرضه محصولات پروتئینی تأکید شد.
همچنین وضعیت فعالیت کشتارگاهها، فرآیند آمادهسازی و بستهبندی مرغ و نحوه عرضه محصول در چارچوب الزامات تعیینشده مورد ارزیابی قرار گرفت تا از سلامت و کیفیت محصول نهایی و استمرار مناسب فرآیند تأمین اطمینان حاصل شود.
تأکید بر نظارت مستمر بر زنجیره تأمین
حضور همزمان دستگاههای اجرایی، نظارتی و تعزیراتی در این بازدید، بیانگر رویکرد جدی مجموعههای مسئول برای پایش مستمر بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از هرگونه تخلف یا اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی است.
تداوم این بازدیدهای میدانی و نظارت بر مراکز تولید و عرضه محصولات پروتئینی، با هدف حفظ سلامت کالا، تنظیم بازار و فراهمسازی شرایط مناسب برای دسترسی مردم به محصولات مورد نیاز، در دستور کار دستگاههای متولی قرار دارد.
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