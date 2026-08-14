به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اکبری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع سیبزمینی و تخممرغ تنظیم بازار از طریق ناوگان خودرویی و با مباشرت اتحادیه تعاونیهای روستایی استان همدان در مناطق مختلف شهر همدان در حال اجرا است.
وی افزود: در قالب این طرح،سیبزمینی مرغوب با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۵۹ هزار تومان بهصورت سیار در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به آمادگی مجموعه جهاد کشاورزی و تعاون روستایی برای تامین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم گفت: جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در هیچ روزی تعطیل نیستند و خدمترسانی به مردم بهصورت مستمر دنبال میشود.
حمزه خانجانی افشار افزود: در صورت استقبال شهروندان و نیاز بازار امکان توسعه طرح توزیع سیار سیبزمینی و تخممرغ تنظیم بازار در تمامی شهرستانهای استان همدان فراهم است.
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