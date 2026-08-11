به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: دستگاههای متولی باید به محض مشاهده تخلف وارد عمل شوند و اجازه ندهند ساختوساز غیرمجاز با پیشرفت عملیات و احداث بنا، به معضل پیچیدهتری تبدیل شود.
فرماندار گناوه افزود: پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، بسیار مؤثرتر از اقدام پس از تکمیل آن است.
اسفندیاری بیان کرد: مقابله با ساخت و سازها باید بهصورت مستمر و جدی دنبال شود و دستگاههای مسئول ضمن نظارت و پیشگیری، در مشاهده در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.
پیگیری جدی پروندههای مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز
فرماندار گناوه همچنین از واحدهای حقوقی ادارات خواست پروندههای مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند تا در فرآیند اداری و قضایی بلاتکلیف نماند و به سرانجام برسند.
وی بر همکاری و همراهی بین دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: در مواردی که برای انجام مأموریتهای قانونی، بهویژه در زمینه جلوگیری یا تخریب ساختوسازهای غیرمجاز، همکاری دستگاه دیگری مورد نیاز است، مدیران و مسئولان مربوطه باید با یکدیگر همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
نماینده عالی دولت وفاق ملی در گناوه گفت: مدیران ادارات باید قدر جایگاه و مسئولیتی را که بر عهده دارند، بدانند و در راستای انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم با جدیت عمل کنند.
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