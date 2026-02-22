به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان، از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط خواست تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود در قبال پیشگیری بموقع از ساخت و سازهای غیرمجاز پای بند باشند.

فرماندار گناوه افزود: مدیران مکلف به اجرای قانون در برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز هستند و هرگونه سهل انگاری در این زمینه قابل قبول نیست و باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی ملی افزود: اگر در در زمان مناسب اقدام و ورود نکنیم، زمینه دست‌درازی و سوءاستفاده از زمین‌های ملی فراهم می‌شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بیت‌المال وارد خواهد شد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌راحتی و بدون دغدغه در سطح شهرستان انجام شود،خاطرنشان کرد: ما در قبال مردم مسئول هستیم و عملکردمان همواره در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد؛ بنابراین کوتاهی در مبارزه با زمین خواری پذیرفتنی نیست.

فرماندار گناوه با تأکید بر نقش دستگاه‌های متولی در برابر زمین خواری گفت: مدیریت جهاد کشاورزی با صیانت جدی از اراضی و پیشگیری به‌موقع از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به وظایف قانونی خود عمل کند و گشت‌های نظارتی این مجموعه به‌صورت مستمر و فعال در سطح شهرستان حضور داشته باشند.