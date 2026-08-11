به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با تشریح برنامه‌های جدید این سازمان برای توسعه شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت، ایجاد شهرک‌های تخصصی است که بتوانند به توسعه بازار و افزایش صادرات کمک کنند.

وی دربرنامه تلویزیونی افزود: ایجاد شهرک‌هایی در حوزه فعالیت‌های لجستیکی و پایانه‌های صادراتی، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است. این شهرک‌ها می‌توانند با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، نقش مؤثری در تسهیل فرآیند صادرات، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تقویت زنجیره تأمین ایفا کنند.

هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی در دستور کار

لاهوتی اشکوری با اشاره به برنامه سازمان برای هوشمندسازی مدیریت شهرک‌های صنعتی گفت: زیرساخت‌های مربوط به هوشمندسازی مدیریت شهرک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تعامل با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریزی کرده‌ایم از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و همچنین اعتبار مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور بارگذاری داده‌های مربوط به فعالیت واحدهای تولیدی و عملکرد شهرک‌های صنعتی استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه یکی از شهرک‌های صنعتی استان تهران به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است، گفت: به‌زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز می‌شود و اجرای آن از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان انجام خواهد شد. این نخستین‌بار است که موضوع هوشمندسازی مدیریت شهرک‌های صنعتی به‌صورت جدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند به پایش تولید، مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمک کند. همچنین با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و صحیح‌تر در بخش صنعت فراهم خواهد شد.

حرکت به سمت ارائه غیرحضوری خدمات

لاهوتی اشکوری درباره میزان غیرحضوری‌شدن فرآیندهای مربوط به ورود سرمایه‌گذاران به شهرک‌های صنعتی و توسعه این شهرک‌ها اظهار کرد: تاکنون در این حوزه اقدام عملیاتی قابل‌توجهی انجام نشده است، اما رویکرد سازمان بر این است که تمامی فعالیت‌ها را در بستر سامانه‌های مشخص و فرآیندهای دیجیتال دنبال کند.

وی افزود: این فرآیندها از ایجاد زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واگذاری زمین آغاز می‌شود و تا پایش و حمایت از فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تأکید کرد: با اجرای این برنامه، تلاش می‌کنیم شفافیت را افزایش دهیم، نظارت‌ها را دقیق‌تر کنیم و حکمرانی مؤثر، کارآمد و قابل‌قبولی را در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران شکل دهیم.

اجرای طرح در تهران تا پایان سال

لاهوتی اشکوری درباره زمان‌بندی اجرای کامل این طرح گفت: نخستین شهرکی که در دستور کار قرار گرفته، یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور در استان تهران است که به‌عنوان پایلوت انتخاب شده و تمامی مراحل هوشمندسازی و ارائه خدمات غیرحضوری در آن اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح قطعاً تا پیش از پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد و از سال آینده، در هر استان یک شهرک صنعتی با استفاده از همین سازوکار عملیاتی و اجرایی خواهد شد. این روند در سال‌های آینده نیز توسعه پیدا می‌کند تا در نهایت خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سراسر کشور به‌صورت شفاف، یکپارچه و تا حد امکان غیرحضوری ارائه شود.

بسته حمایتی واحدهای آسیبدیده

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بسته حمایتی واحدهای صنعتی آسیبدیده گفت: حدود ۱۷ یا ۱۸ اردیبهشت‌ماه امسال، بسته‌ای حمایتی در هیئت‌مدیره سازمان به تصویب رسید که چند محور اصلی را دنبال می‌کرد.

وی افزود: بر اساس این بسته، امکان استقرار صنایع آسیبدیده خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل شهرک‌ها فراهم شده است. واگذاری زمین در این چارچوب با حداقل پیش‌پرداخت، تنفس بلندمدت و دوره بازپرداخت طولانی انجام می‌شود.

لاهوتی اشکوری ادامه داد: برای واحدهای آسیبدیده مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز این امکان فراهم شده است که بدون پرداخت وجه، عرصه موجود خود را به نقاط دیگری که مدنظرشان است منتقل کنند تا بتوانند موقعیت جغرافیایی فعالیت خود را تغییر دهند.

وی همچنین از تعیین تکلیف بدهی حقوق دولتی واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی به‌واسطه قراردادهای حق انتفاع، بدهی‌هایی داشتند که تعیین تکلیف آنها با شرایط مناسب و دوره بازپرداخت بلندمدت فراهم شد. حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از این امکان استفاده کردند.

اولویت حمایت با تولیدکنندگان کالاهای اساسی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره اولویت‌های حمایتی در شرایط کنونی اظهار کرد: تولیدکنندگان کالاهای اساسی و کالاهایی که نیاز ضروری مردم را تأمین می‌کنند، همچنین واحدهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، غذا و دارو در اولویت‌های نخست قرار دارند.

وی افزود: صنایع پیشران که می‌توانند زنجیره‌های پایین‌دستی خود را فعال و تقویت کنند، همچنین صنایع مادر و صنایع پیشانی که در زمره صنایع بزرگ قرار می‌گیرند، از دیگر گروه‌های مورد توجه در برنامه‌های حمایتی هستند.

لاهوتی اشکوری گفت: بسته حمایتی کلانی نیز در سطح ملی و در مجموعه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی کشور در حال پیگیری است که در صورت تصویب و عملیاتی‌شدن، واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرک‌ها و واحدهای آسیبدیده در سراسر کشور را پوشش خواهد داد و به بازگشت جریان تولید کمک می‌کند.

شهرک‌های تخصصی جایگزین شهرک‌های عمومی می‌شوند

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان در توسعه شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: بیش از ۶۰ سال از عمر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گذرد و در بخش قابل‌توجهی از این مدت، ایجاد و توسعه شهرک‌ها با رویکردی تقریباً مشابه دنبال شده است، اما رویکرد جدید سازمان با گذشته تفاوت جدی دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: دیگر ایجاد شهرک‌هایی که صرفاً به‌صورت عمومی و بدون تمرکز تخصصی فعالیت کنند، در دستور کار نیست. در توسعه‌های جدید، ۸۰ درصد فضای صنعتی به حوزه‌های تخصصی اختصاص می‌یابد تا ضمن تقویت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زنجیره فعالیت واحدهای صنعتی موجود نیز تکمیل شود.

لاهوتی اشکوری همچنین از توجه ویژه به شهرک‌های فناوری خبر داد و گفت: ارتقای فناوری و ایجاد شهرک‌های فناوری از موضوعات جدی در دستور کار سازمان است. آیین‌نامه اجرایی این شهرک‌ها تدوین شده و سازوکارهای مربوط به استقرار و ایجاد آنها نیز در حال پیگیری است.