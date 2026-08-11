به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد نائینیان، در نشست تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، از مهمترین اقدامات این مجموعه در حوزه آموزش، توسعه فضاهای آموزشی و موفقیتهای دانشآموزان خبر داد.
وی با اشاره به تحصیل بیش از ۵۰ هزار دانشآموز در حدود ۲۵۰ مدرسه شهرستان، گفت: در قالب طرح «حامی»، ۸۷۰ دانشآموز نیازمند حمایت آموزشی در تابستان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
نائینیان افزود: ورامین در هر ۱۰ محور جشنواره نوجوان خوارزمی رتبه استانی کسب کرده و در حوزه فناوری اطلاعات نیز رتبه نخست میان مناطق شهرستانهای استان تهران را به دست آورده است.
سرپرست آموزش و پرورش ورامین همچنین از اضافه شدن چهار مدرسه جدید و ۴۸ کلاس درس به ظرفیت آموزشی شهرستان خبر داد و گفت: پیشرفت پروژه استخر دانشآموزی شهید رجایی به بیش از ۶۵ درصد رسیده و عملیات احداث مدرسه ۱۵ کلاسه در شهرک فاطمی نیز آغاز شده است.
وی توسعه فضاهای ورزشی در مناطق محروم، برگزاری بیش از ۱۰۰ شب موکب دانشآموزی و توانمندسازی معلمان برای آموزش غیرحضوری را از دیگر اقدامات آموزش و پرورش ورامین عنوان کرد.
نائینیان در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران و نقدهای منصفانه آنان را در شناسایی نقاط ضعف و ارتقای عملکرد آموزش و پرورش مهم دانست.
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