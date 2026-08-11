به ‌گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه فی‌مابین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ فرمانداری کهک و شهرداری کهک اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی کهک و با هدف معرفی خانه تاریخی ملاصدرا و توسعه زنجیره اقتصاد گردشگری مذهبی، ادبی و فلسفی به امضا رسید.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: همچنین این تفاهم‌نامه به منظور استفاده بهینه از خانه تاریخی ملا صدرا و ملحقات آن -بنای عصارخانه و بنای حلوایی- با رویکرد گردشگری نجوم و اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری منعقد شد.



احمدی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، خانه تاریخی ملا صدرا از این پس به‌عنوان محل برگزاری رویدادهای گردشگری نجوم و فلسفه در اختیار یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.



او با اشاره به ضرورت پیوند میان گردشگری، صنایع‌دستی و رویدادهای فرهنگی بیان کرد: در حوزه بازاریابی اقتصاد گردشگری، راه‌اندازی بازارچه صنایع‌دستی در خانه تاریخی ملا صدرا و برگزاری رویدادهای گردشگری فلسفی با محوریت این شخصیت علمی و فلسفی در دستور کار قرار گرفته است.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: این رویدادها در تقویم گردشگری استان که در شورای فنی این اداره‌کل به تصویب رسیده است، گنجانده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن‌ها انجام خواهد شد.



احمدی هدف از اجرای این طرح‌ها را معرفی ظرفیت‌های شهرستان کهک به زائران و علاقه‌مندان حوزه گردشگری عنوان و اضافه کرد: امیدواریم، بتوانیم این شهرستان را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌خوبی معرفی کنیم.



او تصریح کرد: توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی برای شهر کهک و تقویت خدمات و زیرساخت‌های این شهرستان را فراهم کند.