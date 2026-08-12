به گزارش خبرنگار مهر، ورود و تردد ماشینآلات و تجهیزات مربوط به معدن سیلیس هویر (شرق زرینکوه) از مسیر کوهستانی و مراتع روستای سربندان، با واکنش و مخالفت جمعی از اهالی این روستا روبهرو شد.
بر اساس گزارشهای مردمی، روز گذشته با ورود ماشینآلات معدنی از جمله لودر به این محدوده، جمعیت قابل توجهی از اهالی سربندان در محل حضور یافته و با قرار گرفتن در مسیر، مانع ادامه فعالیت و تردد ماشینآلات شدند.
در ادامه و با حضور عوامل اداره منابع طبیعی در محل، فعالیت لودر متوقف شد و بنا بر گزارش حاضران، عوامل منابع طبیعی نسبت به از کار انداختن موقت دستگاه از طریق قطع باتری آن اقدام کردند.
اهالی حاضر در محل، علت مخالفت خود را نگرانی نسبت به عبور ماشینآلات سنگین از مراتع سربندان، آسیب به منابع طبیعی و محیطزیست منطقه و پیامدهای این تردد برای مراتع و اراضی کشاورزی روستا عنوان کردند.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات و مستندات موجود، موضوع عبور ماشینآلات معدن از مراتع روستای سربندان پیش از این نیز مورد بررسی دستگاههای مسئول شهرستان قرار گرفته و چند دستگاه و مقام مسئول، مخالفت خود را با عبور از این مسیر بهصورت مکتوب اعلام کردهاند.
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